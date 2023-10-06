Российский МиГ-31 не допустил нарушения границы самолетом ВМС США

Российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы РФ самолетом Р-8A «Посейдон» военно-морских сил (ВМС) США над Норвежским морем. Об этом сообщает Минобороны России в пятницу, 6 октября.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Целью оказался самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон». При приближении российского истребителя американское воздушное судно развернулось.

Уточняется, что нарушения госграницы РФ не было допущено. Полет МиГ-31 выполнялся в соответствии с международными правилами.

Ранее, 18 сентября, российский истребитель не допустил нарушения границы РФ американским самолетом над Баренцевым морем. Целью МиГ-31 также оказался Р-8А «Посейдон» ВМС США.