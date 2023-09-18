МиГ-31 не допустил нарушения границы РФ самолетом ВМС США над Баренцевым морем

Самолет Р-8А «Посейдон» ВМС США приблизился к границе РФ в небе над Баренцевым морем. Об этом сообщает Минобороны России 18 сентября.

«Российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — говорится в сообщении Минобороны в Telegram-канале.

Уточняется, что целью оказался самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США, который развернулся от госграницы.

Российские силы не допустили нарушения границы. Полет МиГ-31 выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

Ранее, 24 августа, российский МиГ-31 также вылетал для перехвата норвежского самолета над Баренцевым морем. Экипаж истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии. При приближении иностранный военный самолет развернулся от границы РФ.