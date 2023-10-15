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Су-27 не допустил нарушения российской границы беспилотником США над Черным морем

МО РФ: БПЛА США Global Hawk приблизился к границе России в Черном море
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Фото: РИА Новости/Виталий Невар
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Российскими военными в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил для недопущения нарушения государственной границы РФ. Об этом в воскресенье, 15 октября, сообщили в Минобороны.

Беспилотник приближался к границе России со стороны Черного моря. Экипаж Су-27 идентифицировал его как разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk военно-воздушных сил (ВВС) США. При приближении российского истребителя Global Hawk развернулся.

«Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования, нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что полет Су-27 происходил в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

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6 октября российский истребитель МиГ-31 не допустил нарушения границы РФ самолетом Р-8A Poseidon военно-морских сил (ВМС) США над Норвежским морем. При приближении российского истребителя американское воздушное судно развернулось. Полет МиГ-31 выполнялся в соответствии с международными правилами.

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