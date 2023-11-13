Полковник объяснил нежелание Запада поставлять Украине Leopard 2

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что западные страны во многом берегут танки Leopard 2 как раз из-за того, что на Украине они горят.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 13 ноября, Литовкин отметил, что Запад не хочет терять авторитет разрекламированного оружия, отправляя его на Украину.

Полковник отметил, что танк Т-72М, который может стать альтернативой, не уступает Leopard 2 и даже имеет ряд преимуществ. Например, он предусматривает трех членов экипажа вместо четырех, имеет автоматическое заряжение, может стрелять противотанковыми управляемыми ракетами.

Помимо прочего, если страны Запада продолжат поставлять на Украину своих Leopard 2, им придется брать кредиты в американских банках для закупки нового оружия, а этого делать никому не хочется.

«Ей и так отправляли минимальное количество оружия, которого не хватит для победы на поле боя. Кроме того, задача ведь не в том, чтобы Украина победила, а в том, чтобы она истощала Россию, ослабляла ее экономически и финансово», — подытожил Литовкин.

Ранее 13 ноября журнал Forbes сообщил об отсутствии предпосылок к тому, что Германия или какая-то другая страна, имеющая современные танки Leopard 2, готова продолжать их поставку Украине. Поставки Киеву немецких танков Leopard, британских Challenger и американских Abrams оказались под вопросом после провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Для успехов украинской армии тяжелой техники оказалось недостаточно.

Теперь западные страны осознали бесполезность предоставления Украине военной помощи и предлагают Киеву танки попроще, пишет RT. Например, как отмечает Life.ru, предлагается модернизировать в Чехии советские танки Т-72М и направить их в помощь Киеву. Так, союзники Украины решили обратиться к чешской фирме CSG Defense, чтобы она взяла Т-72М, заменила двигатели и часть электроники, установила динамическую броню. После этого танки переименуют и отправят на Украину, пишет РИАМО.

В настоящее время на западе осталось $1,1 млрд на обеспечения Киева военной техникой, израсходовано уже около 96% средств, отмечает Pravda.Ru.

Обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что ВСУ до сих пор не научились правильно пользоваться немецкими танками Leopard. Поэтому, по его словам, украинская армия рискует полностью лишиться этих боевых машин, сообщает телеканал «360».

10 ноября издание Forbes также писало, что ВСУ так и не научились правильно использовать немецкие танки Leopard, поэтому могут вскоре потерять их все, так как их успешно разбивает Россия.

31 октября, советник главы ДНР Ян Гагин указал, что немецкие танки Leopard 2 доказали свою неэффективность на линии боевого соприкосновения.

Также в октябре Дания пообещала передать Украине не менее 15 Т-72ЕА в рамках пакета помощи стоимостью $520 млн, который также включает боевые машины пехоты БМП-2, инженерные машины, беспилотники и боеприпасы. В результате Киев получит от Европы 105 единиц Т-72ЕА, сообщает телеканал «Звезда». Всего у Вооруженных сил Украины (ВСУ) с учетом старых Leopard A1 около 305 западных танков, уточняет сайт kp.ru.

Как заявили в CSG Defense, Т-72ЕА «решает некоторые основные проблемы оригинального Т-72, ​​особенно в области огневых возможностей, мобильности и защиты».