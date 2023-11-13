Реклама
Прямой эфир
Мир
Штурмовавший Капитолий Шаман решил баллотироваться в конгресс США
Мир
Израиль нанес удар по нескольким военным объектам «Хезболла» в Ливане
Мир
Спецборт с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву
Общество
«Ростелеком» досрочно завершил ремонт кабеля в Финском заливе
Мир
Эвакуация россиян из Газы продолжится до вывоза всех граждан РФ
Мир
Вице-премьер Оверчук возглавит делегацию РФ на саммите АТЭС в США
Общество
«Русские витязи» выступили на Dubai Airshow
Мир
В ФРГ пообещали значительно нарастить поддержку Украины в 2024 году
Мир
Списанные Нидерландами зенитные установки Gepard отправят на Украину
Мир
СМИ сообщили о страхе отступления до Львова в рядах ВСУ
Экономика
Путин поручил передать 100% акций «Крымэнерго» Республике Крым
Общество
Мультимедийная фотозона «Алые паруса» открылась на выставке «Россия» на ВДНХ
Политика
Путин обсудил обострение конфликта в секторе Газа с президентом Сенегала

Полковник объяснил нежелание Запада поставлять Украине Leopard 2

Полковник Литовкин: на Западе берегут танки Leopard 2, потому что на Украине они горят
0
Фото: Global Look Press/dpa/Philipp Schulze
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что западные страны во многом берегут танки Leopard 2 как раз из-за того, что на Украине они горят.

В беседе с Lenta.Ru в понедельник, 13 ноября, Литовкин отметил, что Запад не хочет терять авторитет разрекламированного оружия, отправляя его на Украину.

Полковник отметил, что танк Т-72М, который может стать альтернативой, не уступает Leopard 2 и даже имеет ряд преимуществ. Например, он предусматривает трех членов экипажа вместо четырех, имеет автоматическое заряжение, может стрелять противотанковыми управляемыми ракетами.

Помимо прочего, если страны Запада продолжат поставлять на Украину своих Leopard 2, им придется брать кредиты в американских банках для закупки нового оружия, а этого делать никому не хочется.

«Ей и так отправляли минимальное количество оружия, которого не хватит для победы на поле боя. Кроме того, задача ведь не в том, чтобы Украина победила, а в том, чтобы она истощала Россию, ослабляла ее экономически и финансово», — подытожил Литовкин.

Эффект бомбы: американцев пытаются убедить в пользе поставок оружия Киеву
Эксперты сомневаются, что развитие ВПК станет надежной опорой для рынка труда и экономики США в целом

Ранее 13 ноября журнал Forbes сообщил об отсутствии предпосылок к тому, что Германия или какая-то другая страна, имеющая современные танки Leopard 2, готова продолжать их поставку Украине. Поставки Киеву немецких танков Leopard, британских Challenger и американских Abrams оказались под вопросом после провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Для успехов украинской армии тяжелой техники оказалось недостаточно.

Теперь западные страны осознали бесполезность предоставления Украине военной помощи и предлагают Киеву танки попроще, пишет RT. Например, как отмечает Life.ru, предлагается модернизировать в Чехии советские танки Т-72М и направить их в помощь Киеву. Так, союзники Украины решили обратиться к чешской фирме CSG Defense, чтобы она взяла Т-72М, заменила двигатели и часть электроники, установила динамическую броню. После этого танки переименуют и отправят на Украину, пишет РИАМО.

В настоящее время на западе осталось $1,1 млрд на обеспечения Киева военной техникой, израсходовано уже около 96% средств, отмечает Pravda.Ru.

Обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что ВСУ до сих пор не научились правильно пользоваться немецкими танками Leopard. Поэтому, по его словам, украинская армия рискует полностью лишиться этих боевых машин, сообщает телеканал «360».

10 ноября издание Forbes также писало, что ВСУ так и не научились правильно использовать немецкие танки Leopard, поэтому могут вскоре потерять их все, так как их успешно разбивает Россия.

31 октября, советник главы ДНР Ян Гагин указал, что немецкие танки Leopard 2 доказали свою неэффективность на линии боевого соприкосновения.

Также в октябре Дания пообещала передать Украине не менее 15 Т-72ЕА в рамках пакета помощи стоимостью $520 млн, который также включает боевые машины пехоты БМП-2, инженерные машины, беспилотники и боеприпасы. В результате Киев получит от Европы 105 единиц Т-72ЕА, сообщает телеканал «Звезда». Всего у Вооруженных сил Украины (ВСУ) с учетом старых Leopard A1 около 305 западных танков, уточняет сайт kp.ru.

Как заявили в CSG Defense, Т-72ЕА «решает некоторые основные проблемы оригинального Т-72, ​​особенно в области огневых возможностей, мобильности и защиты».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023