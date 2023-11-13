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Сюжет:

СМИ сообщили о сомнениях Запада по поводу поставок Киеву танков

Forbes: Запад усомнился в дальнейших поставках Киеву современных танков
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Фото: Global Look Press/Spc. William Kuang
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Поставки Киеву немецких танков Leopard, британских Challenger и американских Abrams оказались под вопросом после провалов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте. Об этом 12 ноября пишет «РИА Новости» со ссылкой на Forbes.

В статье отмечается, что тяжелой техники, которая была главным условием общевойскового маневра, необходимого для прорыва фронта, оказалось недостаточно для успехов украинской армии.

«Горящие на Времевском выступе и под Работино Leopard стали одним из символов краха надежд одержать победу над Россией на поле боя. Невозможность прорыва признал даже главком ВСУ Валерий Залужный», — пишет агентство.

Теперь западные страны осознали бесполезность предоставления Украине военной помощи и предлагают Киеву танки попроще, подчеркивается в публикации.

Как писало издание Forbes в конце октября, союзники киевского режима решили заплатить чешской фирме CSG Defense, чтобы та взяла старые советские Т-72М, заменила двигатели и часть электроники, установила динамическую броню, переименовала в Т-72ЕА и отправила на Украину.

Кроме того, в Вашингтоне заявили, что израсходовали уже около 96% выделенных на Украину средств, напоминает «РИА Новости».

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Ранее, 10 ноября, Forbes также писало, что ВСУ так и не научились правильно использовать немецкие танки Leopard, поэтому могут вскоре потерять их все, так как их успешно разбивает Россия. Журналист издания Дэвид Экс отметил, что даже если Киев закупит еще около 200 немецких танков Leopard 1A5, они будут быстро уничтожены.

До этого, 31 октября, советник главы ДНР Ян Гагин указал, что немецкие танки Leopard 2 доказали свою неэффективность на линии боевого соприкосновения. Они не обладают достаточным запасом маневренности и прочности корпуса. Кроме того, эти танки много весят, а проходимость их на бездорожье крайне посредственна.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о начале ее проведения было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских войск.

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