ВС РФ уничтожили два танка Leopard 2 на купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский 23 декабря заявил, что российские военнослужащие группировки сил «Запад» отразили семь контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, уничтожив при этом два танка Leopard 2.

«В ходе ведения активной обороны мотострелковые соединения 6-й общевойсковой армии при поддержке огня артиллерии отразили пять контратак штурмовых групп 14-й и 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад в районах озера Лиман, Синьковка и Ивановка. Противник вынужден был отойти в южном и юго-западном направлениях», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил Зыбинский, в направлении Жегловки и Тернов также были отражены две контратаки украинских боевиков.

Кроме того, начальник пресс-центра Западной группировки войск добавил, что расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» под командованием сержанта Владимира Лобаева уничтожил танк Leopard 2 в районе населенного пункта Терны. По его словам, суммарно потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два танка Leopard 2, два бронетранспортера М113, два миномета, четыре пикапа и орудие Д-20.

Ранее, 19 декабря, Зыбинский сообщил, что подразделения Западной группировки российских войск отразили 10 контратак штурмовых групп украинской армии в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки на купянском направлении. Также были ликвидированы один танк Leopard 2, три боевые машины пехоты (БМП), два бронетранспортера, одна 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С1 «Гвоздика» и два миномета.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».