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ВС РФ отразили 10 контратак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Подразделения Западной группировки российских войск отразили 10 контратак штурмовых групп украинской армии в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки на купянском направлении. Об этом 19 декабря ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.

«В ходе активной обороны мотострелковые подразделения группировки при поддержке огня артиллерии отразили 10 контратак штурмовых групп 21-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад при поддержке бронетехники в районе озера Лиман и северной окраины Синьковки», — сказал он.

По данным Зыбинского, суммарные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили свыше 60 военнослужащих. Помимо этого, были ликвидированы один танк Leopard 2, три боевые машины пехоты (БМП), два бронетранспортера, одна 122-миллиметровая самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С1 «Гвоздика» и два миномета.

Подразделения Западной группировки войск продолжают выполнять боевые задачи в ходе специальной военной операции (СВО) на купянском направлении, добавил Зыбинский.

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Ранее, 17 декабря, Минобороны РФ показало боевую работу расчета радиоэлектронной борьбы «Москва-1» группировки войск «Запад», военнослужащие которого выполняют задачи по ведению радиотехнической разведки, управлению средствами радиопомех и радиоэлектронному подавлению средств ВСУ на купянском направлении.

До этого, 15 декабря, российское военное ведомство сообщало, что экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России ударами фугасных авиационных бомб уничтожили командные пункты, транспортную и тяжелую бронированную технику ВСУ на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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