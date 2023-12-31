MWM сообщил о боязни ВСУ российской крылатой ракеты X-22

Украина боится российской крылатой ракеты X-22, так как с начала конфликта с Россией не смогла уничтожить ни одной из них. Об этом 31 декабря пишет издание Military Watch Magazine (MWM).

«Украина не смогла сбить ни одной ракеты X-22 с начала конфликта. Россия выпустила около 300 ракет Х-22 и Х-32 по целям по всей территории страны», — отмечено в публикации.

Авторы констатируют, что Россия имеет огромные запасы таких ракет еще с советских времен, поэтому они широко используются для ударов по военным объектам. Впервые такой тип ракет поступил на вооружение СССР в 1962 году, однако по характеристикам до сих пор имеет мало конкурентов в мире, говорится в статье.

Х-22 «Буря» — советская/российская сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности. Орудие входит в состав авиационного ракетного комплекса К-22.

Ранее 31 декабря советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью YouTube-каналу «Прямой» заявил, что российские удары предназначены для поражения стратегических целей на территории Украины, поэтому Киев не может спрогнозировать, когда будет следующая атака. Игнат утверждает, что стратегические удары Москвы не привязаны к каким-то специальным датам или событиям.

Минобороны РФ сообщило, что в период с 23 по 29 декабря ВС РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все они поражены. Удары наносились по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения оружия, добавило ведомство.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.