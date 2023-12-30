Спикер ВСУ заявил о неспособности украинской армии предсказать удары РФ

Российские удары предназначены для поражения стратегических целей на территории Украины, поэтому Киев не может спрогнозировать, когда будет следующая атака. Об этом в субботу, 30 декабря, заявил советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью YouTube-каналу «Прямой».

«Россия не делает «ответку» за что-то. Каждая ракета направлена на цель, на уничтожение объекта — военного и инфраструктурного. Каждый дрон тоже направлен на свою цель. Они стремятся добиться своих целей. Уничтожить нашу инфраструктуру, нашу армию», — заявил спикер.

Игнат утверждает, что стратегические удары Москвы не привязаны к каким-то специальным датам или событиям.

Минобороны РФ сообщило, что в период с 23 по 29 декабря ВС РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все они поражены. Удары наносились по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения оружия, добавило ведомство.

30 декабря координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Киеве, Харькове и во Львове ракеты Вооруженных сил (ВС) РФ прилетели по военным объектам и расположению наемников.

По данным подполья, в Харькове был поражен завод транспортного машиностроения им. В.А. Малышева (ХЗТМ), входящий в концерн «Укроборонпром». Предприятие выпускает и ремонтирует танки, танковые двигатели и боевые машины пехоты (БМП) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Лебедева, в момент удара на заводе находилось 15 единиц военной техники.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.