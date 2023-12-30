Реклама
Прямой эфир
Мир
В Чехии усомнились в способности F-16 переломить ситуацию на Украине
Мир
В США предложили ставить на технику маячки во избежание ее попадания в РФ или Китай
Общество
Синоптики спрогнозировали мокрый снег с дождем в Москве 30 декабря
Мир
ЮАР обратилась в суд ООН с просьбой признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом
Мир
Небензя посоветовал Западу ждать «самых плохих новостей» по Украине
Политика
Кабмин не поддержал законопроект о введении только прямых выборов губернаторов
Мир
В двух префектурах Франции из-за массового отравления запретили продажу устриц
Мир
Байден провел в отпуске почти 40% всего своего президентского срока
Мир
Госдеп одобрил продажу Израилю снарядов калибра 155 мм на $147,5 млн
Мир
На западе Украины за сутки демонтировали два памятника советскому солдату
Мир
Протестующие в Сербии разбили палатки в центре Белграда
Происшествия
Сенатор от Новгородской области Писарева попала в аварию на трассе М-11
Мир
На Украине назвали оружие НАТО и системы ПВО целью недавних ударов ВС РФ
Общество
НА ОГЭ-2024 по математике не разрешили использовать калькуляторы
Общество
Самолет МЧС доставил в Москву из сектора Газа еще 33 россиян
Сюжет:

Подпольщик рассказал о прилете ракет ВС РФ по военным объектам в Харькове и Киеве

Подпольщик Лебедев: в Харькове, Киеве и Львове ракеты ВС РФ попали по военным объектам
0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Киеве, Харькове и Львове ракеты Вооруженных сил (ВС) РФ прилетели по военным объектам и расположению наемников. Об этом 30 декабря в беседе с «РИА Новости» сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные товарищей из других регионов.

По данным подполья, в Харькове был поражен завод транспортного машиностроения имени В.А. Малышева (ХЗТМ), входящий в концерн «Укроборонром». Предприятие выпускает и ремонтирует танки, танковые двигатели и боевые машины пехоты (БМП) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Лебедева, в момент удара на заводе находились 15 единиц военной техники.

«Вначале было два первых прилета по заводу Малышева, потом сразу туда же поехали скорые. Чуть позже был нанесен удар в район ТЭЦ №3, возник сильный пожар. После было еще два прилета по заводу Малышева, первый с большим задымлением, второй с сильным взрывом и выбросом пламени метров на 50-70, как говорят местные жители», — передает агентство его слова о последствиях атаки.

Также подпольщики рассказали об ударах по Киеву. Сообщается, что был поражен завод «Артём», входящий в одноименную госкорпорацию. Там производят управляемые ракеты класса «воздух-воздух», а также автоматизированные комплексы для подготовки и техобслуживания авиационных и противотанковых управляемых ракет.

«Были нанесены удары по военным объектам в городе Киев. Как сообщают товарищи, удары пришлись по Подолу (район в Киеве). На Подоле, известно, находятся склады с военной техникой и боекомплектом для нее. Зафиксированное попадание в завод «Артём», — сказал Лебедев.

Одесские подпольщики также подтвердили пять ударов по инфраструктурным и военным объектам в городе и окрестностях. Один из них пришелся в Нефтегавань, где была расположена система противовоздушной обороны (ПВО), еще три попали в порт и сдетонировали.

Во Львове и Львовской области, по данным подполья, ракеты прилетели по местам расположения иностранных наемников.

Запасы без прочности: какую цель преследовали удары по объектам на Украине
Российские войска подрывают способность ВФУ вести активные боевые действия в следующем году, полагают эксперты

Ранее 29 декабря Минобороны РФ сообщило, что в период с 23 по 29 декабря ВС РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все они поражены. Удары наносились по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения оружия, добавило ведомство.

В тот же день полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что целью ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по Украине были склады с западным оружием и системы противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, по его мнению, российские удары перегрузили украинскую систему ПВО, заставив выпустить дорогостоящие ракеты по дешевым целям.

Позже в этот день заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин выразил мнение, что ВС РФ уничтожили уже большую часть оружия и техники, которые поставили Украине западные страны. По мнению Кошкина, Киеву явно не хватает ни снарядов, ни соответствующих артиллерийских систем.

Украинский военный аналитик Сергей Бескрестнов рассказал тогда же, что Россия активно выслеживает предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, где есть «много предателей», и что часто сотрудники украинской оборонки готовы за деньги сообщить, где что происходит и куда отправляется.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023