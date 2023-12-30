Подпольщик рассказал о прилете ракет ВС РФ по военным объектам в Харькове и Киеве

В Киеве, Харькове и Львове ракеты Вооруженных сил (ВС) РФ прилетели по военным объектам и расположению наемников. Об этом 30 декабря в беседе с «РИА Новости» сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на данные товарищей из других регионов.

По данным подполья, в Харькове был поражен завод транспортного машиностроения имени В.А. Малышева (ХЗТМ), входящий в концерн «Укроборонром». Предприятие выпускает и ремонтирует танки, танковые двигатели и боевые машины пехоты (БМП) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным Лебедева, в момент удара на заводе находились 15 единиц военной техники.

«Вначале было два первых прилета по заводу Малышева, потом сразу туда же поехали скорые. Чуть позже был нанесен удар в район ТЭЦ №3, возник сильный пожар. После было еще два прилета по заводу Малышева, первый с большим задымлением, второй с сильным взрывом и выбросом пламени метров на 50-70, как говорят местные жители», — передает агентство его слова о последствиях атаки.

Также подпольщики рассказали об ударах по Киеву. Сообщается, что был поражен завод «Артём», входящий в одноименную госкорпорацию. Там производят управляемые ракеты класса «воздух-воздух», а также автоматизированные комплексы для подготовки и техобслуживания авиационных и противотанковых управляемых ракет.

«Были нанесены удары по военным объектам в городе Киев. Как сообщают товарищи, удары пришлись по Подолу (район в Киеве). На Подоле, известно, находятся склады с военной техникой и боекомплектом для нее. Зафиксированное попадание в завод «Артём», — сказал Лебедев.

Одесские подпольщики также подтвердили пять ударов по инфраструктурным и военным объектам в городе и окрестностях. Один из них пришелся в Нефтегавань, где была расположена система противовоздушной обороны (ПВО), еще три попали в порт и сдетонировали.

Во Львове и Львовской области, по данным подполья, ракеты прилетели по местам расположения иностранных наемников.

Ранее 29 декабря Минобороны РФ сообщило, что в период с 23 по 29 декабря ВС РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все они поражены. Удары наносились по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения оружия, добавило ведомство.

В тот же день полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что целью ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по Украине были склады с западным оружием и системы противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, по его мнению, российские удары перегрузили украинскую систему ПВО, заставив выпустить дорогостоящие ракеты по дешевым целям.

Позже в этот день заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин выразил мнение, что ВС РФ уничтожили уже большую часть оружия и техники, которые поставили Украине западные страны. По мнению Кошкина, Киеву явно не хватает ни снарядов, ни соответствующих артиллерийских систем.

Украинский военный аналитик Сергей Бескрестнов рассказал тогда же, что Россия активно выслеживает предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, где есть «много предателей», и что часто сотрудники украинской оборонки готовы за деньги сообщить, где что происходит и куда отправляется.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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