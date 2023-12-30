Эксперт заявил об уничтожении ВС РФ большей части поставленного на Украину оружия

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили большую часть оружия и техники, которые поставили Украине западные страны. Об этом 29 декабря в беседе с «Лентой.ру» заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин.

«То вооружение, которое Запад поставил, на которое делали высокую ставку как на Украине, так и за рубежом, в частности на танки Leopard, Challenger, Abrams, всё оказалось пшиковым, всё мы сожгли», — отметил он.

По мнению Кошкина, Киеву явно не хватает ни снарядов, ни соответствующих артиллерийских систем, так как можно заметить, что положительного результата на линии боевого соприкосновения со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) не наблюдается.

Ранее 29 декабря Минобороны РФ сообщило, что в период с 23 по 29 декабря ВС РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все они поражены. Удары наносились по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК), аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения оружия, добавило ведомство.

27 декабря Вашингтон принял решение предоставить Украине новый пакет помощи на сумму до $250 млн, о чем сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. В финальный в 2023 году пакет войдут вооружение и техника, добавил он.

В тот же день сообщалось, что президент США Джо Байден изменил позицию по дальнейшей помощи Украине и напомнил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что поставки американского оружия не будут бесконечными. А газета Politico написала, что американские и европейские власти ввиду провального контрнаступления и проблем с финансированием переключают свое внимание с военной поддержки Украины на улучшение ее позиций в возможных переговорах с РФ о прекращении конфликта.

19 декабря официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер заявил о невозможности оказания помощи Украине в обход конгресса США. Он добавил, что у Вашингтона нет «волшебного горшочка», откуда можно было бы черпать помощь Киеву без решения конгресса о дополнительном финансировании.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины с началом спецоперации РФ по защите Донбасса, о которой Россия объявила 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за агрессии украинских войск.