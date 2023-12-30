На Украине заявили об уничтожении важного объекта ВПК из-за предательства сотрудника

Россия активно выслеживает предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, где есть «много предателей». Об этом заявил украинский военный аналитик Сергей Бескрестнов, его слова привел 29 декабря Telegram-канал «Страна.ua».

«Россия выслеживает наши предприятия, очень активно выслеживает. У нас, к сожалению, предателей очень много», — сказал он.

Бескрестнов отметил, что часто сотрудники украинской оборонки готовы за деньги сообщить, где что происходит и куда отправляется. Об этом ему рассказали представители оборонных структур.

Он привел пример, как на одном «производственном предприятии» в результате российского удара был уничтожен ангар с готовой продукцией. Это привело к большим убыткам. Позже контрразведка выяснила, что это 70-летний главный инженер за $10 тыс. сообщил, когда нужно было производить атаку.

Ранее 29 декабря Минобороны РФ сообщило, что в период с 23 по 29 декабря ВС РФ нанесли 50 групповых и один массированный удар высокоточным оружием и дронами по военным объектам Украины, все они поражены. Удары наносились по объектам ВПК, аэродромной инфраструктуре, арсеналам, а также местам хранения оружия, добавило ведомство.

В тот же день полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков заявил, что целью ударов Вооруженных сил (ВС) РФ по Украине были склады с западным оружием и системы противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, по его мнению, российские удары перегрузили украинскую систему ПВО, заставив выпустить дорогостоящие ракеты по дешевым целям.

Позже в этот день заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин выразил мнение, что ВС РФ уничтожили уже большую часть оружия и техники, которые поставили Украине западные страны. По мнению Кошкина, Киеву явно не хватает ни снарядов, ни соответствующих артиллерийских систем.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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