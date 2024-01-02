Украинские военнослужащие применяют лишь малое количество поставленных Германией танков Leopard 2 современной модификации A6, поскольку самостоятельные попытки украинцев их починить заканчиваются еще большими поломками, кроме того, их ремонт длится долго или требует запчастей, которых не хватает. Об этом 2 января заявил депутат бундестага от фракции «Зеленые», член парламентского комитета по бюджету Себастьян Шефер.

«К сожалению, приходится констатировать, что лишь очень небольшое количество поставленных танков [Leopard 2A6] всё еще может применяться Украиной», — процитировало агентство DPA письмо политика, которые было направлено немецким оборонным концернам Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann.

Шефер подчеркнул, что одной из проблем является нехватка нужных запчастей в созданном в Литве так называемом хабе по ремонту Leopard 2, что по итогу занимает слишком много времени. В письме он призвал немецкие концерны по возможности быстрее улучшить ситуацию с поставками деталей.

При этом политик отметил, что попытки украинских военных самостоятельно починить танки Leopard 2 часто заканчивались появлением еще большего числа дефектов боевых машин.

«Следует изучить, можно ли это устранить за счет улучшения подготовки механиков или предоставления инструкций», — подытожил Шефер.

Ранее в этот день Минобороны РФ опубликовало кадры, на которых российские войска уничтожили взвод танков Leopard 2A6 ВСУ на сватовском направлении.

27 декабря генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что российские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) «Хризантема» и «Корнет» могут пробить немецкий Leopard с любой стороны. Кроме того, он отметил, что западные танки стали ставить дополнительную динамическую защиту советских времен, надеясь таким образом повысить шансы на выживание в ходе боя.

Ранее, 13 ноября, военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин заявил, что западные страны во многом берегут танки Leopard 2 как раз из-за того, что на Украине они горят. Он отметил, что Запад не хочет терять авторитет разрекламированного оружия, отправляя его на Украину.

До этого, 10 ноября, издание Forbes также писало, что ВСУ так и не научились правильно использовать немецкие танки Leopard, поэтому могут вскоре потерять их все, так как их успешно разбивает Россия.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.