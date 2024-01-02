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Войска РФ уничтожили взвод танков Leopard-2A6 ВСУ на сватовском направлении
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Войска РФ уничтожили взвод танков Leopard-2A6 ВСУ на сватовском направлении

МО: войска РФ уничтожили взвод танков Leopard-2A6 ВСУ на сватовском направлении
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Фото: Министерство обороны РФ
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Российские войска уничтожили взвод танков Leopard-2A6 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на сватовском направлении. Соотвествующие кадры 2 января опубликовало Минобороны РФ.

«В районе населенного пункта Терны была вскрыта подготовка боевиков ВСУ к проведению атаки на позиции российских войск с привлечением бронетанкового взвода на танках Leopard-2. Российские военнослужащие, применив высокоточные боеприпасы, уничтожили бронетанковый взвод ВСУ», — сообщили в оборонном ведомстве.

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Ранее, 31 декабря, российские военные уничтожили немецкий Leopard и вытеснили ВСУ с занимаемых позиций в зоне проведения спецоперации. Экипаж танка под командованием рядового Александра Потехина оборонял один из населенных пунктов, когда противник значительно превосходящими силами при поддержке танков и БМП попытался прорвать оборонительный рубеж.

До этого, 29 декабря, корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на позициях танкистов южнодонецкого направления. По его словам, танковые подразделения — главная военная мощь армии РФ. Журналист отметил, что в день у них бывает минимум по одному боевому выезду. Их задача — помочь пехоте закрепиться на южных рубежах Урожайного и продвинуться в районе Новодонецкого.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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