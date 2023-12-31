Танкисты ВС РФ уничтожили немецкий Leopard и вытеснили ВСУ с занимаемых позиций

Экипаж танка под командованием рядового Александра Потехина оборонял один из населенных пунктов, когда противник значительно превосходящими силами при поддержке танков и БМП попытался прорвать оборонительный рубеж. О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в воскресенье, 31 декабря, рассказали в Минобороны.

В ходе боя, отражая контратаку, рядовой Потехин боевой машиной проделал проход в минно-взрывном заграждении неприятеля. Это позволило вывести танк на огневую позицию, с которой прямой наводкой было нанесено поражение контратакующему противнику, вынудив его отступить.

Сменив огневую позицию, наводчик-оператор заметил выезжающий с лесополосы танк Вооруженных сил Украины (ВСУ). Согласовав с командованием, экипаж танка рядового Потехина применил боеприпас с осколочно-фугасной боевой частью и уничтожил немецкий танк Leopard, а также большое количество живой силы противника.

Так были созданы благоприятные условия для проведения наступательной операции по вытеснению националистов с занятых позиций.

Тем временем механик-водитель танка рядовой Павел Лобазин в составе экипажа боевой машины удерживал позиции российских войск, чтобы не допустить прорыва украинских боевиков на важном рубеже обороны.

В ходе начавшегося наступления Лобазин одним из первых встретил колонну бронетехники противника. Ей было нанесено огневое поражение, после чего противник обратился в бегство.

Совершив смену огневой позиции, израсходовав весь боекомплект, рядовой Лобазин убыл на дозагрузку боеприпасов, где в ходе марша был атакован дроном-камикадзе. Танк получил повреждения. Тогда он помог членам экипажа оперативно покинуть горящий танк и оказал первую помощь раненым товарищам.

Благодаря грамотным действиям рядового Лобазина, мотострелковым подразделениям удалось перейти в контратаку, нанести поражение противнику, взять штурмом важный опорный пункт ВСУ и значительно улучшить положение ВС РФ по переднему краю.

Днем ранее, 30 декабря, в Минобороны РФ рассказали, что группе связистов под руководством сержанта Сергея Балакирева была поставлена задача организовать бесперебойную связь в интересах батальонной тактической группы в заданном районе. Когда подходящее место было найдено, группу массированно обстреляли со стороны ВСУ.

29 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на позициях танкистов южнодонецкого направления. Танковые подразделения — главная военная мощь ВС РФ. В день у них бывает минимум по одному боевому выезду. Их задача — помочь пехоте закрепиться на южных рубежах Урожайного и продвинуться в районе Новодонецкого.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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