Группе связистов под руководством сержанта Сергея Балакирева была поставлена задача — организовать бесперебойную связь в интересах батальонной тактической группы в заданном районе. Когда подходящее место было найдено, группу массированно обстреляли со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). О новых подвигах военнослужащих РФ в зоне спецоперации в субботу, 30 декабря, рассказали в Минобороны.

Когда группа выдвинулась для выполнения поставленной задачи и установки оборудования, противник открыл по связистам массированный артиллерийский и минометный огонь. Под огнем ВСУ группа сержанта Балакирева продолжали устанавливать антенну, когда заметила, что неприятель после обстрела выдвинулся пешей группой в атаку.

Оценив ситуацию и заняв выгодную позицию, сержант сдерживал натиск противника, пока сослуживцы настраивали оборудование. Затем связисты под руководством Балакирева уничтожили группу боевиков.

Смелые и решительные действия сержанта Балакирева помогли организовать связь в батальонной тактической группе и обеспечить устойчивое управление подразделениями.

Тем временем ефрейтор Александр Юхимчук вместе с группой военнослужащих выдвинулся на помощь боевым товарищам, которые оказались в окружении. Завязался бой, противник вел массированный обстрел из стрелкового оружия.

В бою ефрейтор уничтожил часть боевиков, а после того, как окружение было прорвано, Юхимчук лично вытащил из-под огня четырех раненых товарищей и оказал им первую помощь.

С помощью решительных действий ефрейтора Юхимчука группу российских военнослужащих удалось вывести из окружения и спасти жизни раненым товарищам.

Днем ранее, 29 декабря, в Минобороны РФ рассказали, как капитан Владимир Рябов в составе подразделения удерживал занятые позиции на важном участке. В определенный момент украинские боевики, намереваясь прорвать оборону, предприняли попытку атаки.

Тогда же орреспондент «Известий» Кирилл Ольков побывал на позициях танкистов южнодонецого направления. Танковые подразделения — главная военная мощь ВС РФ. В день у них бывает минимум по одному боевому выезду. Их задача — помочь пехоте закрепиться на южных рубежах Урожайного и продвинуться в районе Новодонецкого.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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