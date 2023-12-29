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Российские танкисты рассказали «Известиям» о работе на южнодонецком направлении

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Танковые подразделения — главная военная мощь Вооруженных сил (ВС) РФ на южнодонецком направлении. Кадрами боевой работы российских военнослужащих в зоне спецоперации на Украине поделился 29 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Сделали выстрел, уничтожали противника, живую силу. У нас был расход 10: один [выстрел] пристрелочный и девять попаданий прямо в цель», — рассказал командир танкового взвода с позывным Талант.

В день у танкистов бывает минимум по одному боевому выезду. Их задача — помочь нашей пехоте закрепиться на южных рубежах Урожайного и продвинуться в районе Новодонецкого. На счету только этого танкового экипажа десятки пораженных целей, и их число в ближайшее время наверняка вырастет.

«С прямой наводки работаем и с зопов (закрытой огневой позиции). Вражескую технику увидели либо опорный пункт пехоте надо взять, а там пулеметчик сидит, надо отработать. Отстреливаем туда четко по целям», — поделился оператор-наводчик с позывным Бара.

Когда цель поражена, механик-водитель танка жмет на газ, чтобы как можно быстрее покинуть огневую позицию. По словам старшего механика с позывным Гера, чтобы «не спалиться», они включают термозавесу. Искусственная маскировка, как отмечают военнослужащие, полностью дезориентирует врага.

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Ранее, 28 декабря, Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на донецком направлении до 230 военных и три танка в ходе ударов Вооруженных сил РФ у Клещеевки и Авдеевки Донецкой Народной Республики (ДНР). На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение живой силе ВСУ, уничтожив до 115 военнослужащих.

До этого, 26 декабря, начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев заявил, что военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали три попытки ротации ВСУ в районе Новомихайловки и две — в районе Старомайорского, а также поразили опорные пункты и живую силу противника на южнодонецком направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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