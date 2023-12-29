Российские танкисты рассказали «Известиям» о работе на южнодонецком направлении

Танковые подразделения — главная военная мощь Вооруженных сил (ВС) РФ на южнодонецком направлении. Кадрами боевой работы российских военнослужащих в зоне спецоперации на Украине поделился 29 декабря корреспондент «Известий» Кирилл Ольков.

«Сделали выстрел, уничтожали противника, живую силу. У нас был расход 10: один [выстрел] пристрелочный и девять попаданий прямо в цель», — рассказал командир танкового взвода с позывным Талант.

В день у танкистов бывает минимум по одному боевому выезду. Их задача — помочь нашей пехоте закрепиться на южных рубежах Урожайного и продвинуться в районе Новодонецкого. На счету только этого танкового экипажа десятки пораженных целей, и их число в ближайшее время наверняка вырастет.

«С прямой наводки работаем и с зопов (закрытой огневой позиции). Вражескую технику увидели либо опорный пункт пехоте надо взять, а там пулеметчик сидит, надо отработать. Отстреливаем туда четко по целям», — поделился оператор-наводчик с позывным Бара.

Когда цель поражена, механик-водитель танка жмет на газ, чтобы как можно быстрее покинуть огневую позицию. По словам старшего механика с позывным Гера, чтобы «не спалиться», они включают термозавесу. Искусственная маскировка, как отмечают военнослужащие, полностью дезориентирует врага.

Ранее, 28 декабря, Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на донецком направлении до 230 военных и три танка в ходе ударов Вооруженных сил РФ у Клещеевки и Авдеевки Донецкой Народной Республики (ДНР). На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение живой силе ВСУ, уничтожив до 115 военнослужащих.

До этого, 26 декабря, начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев заявил, что военнослужащие группировки войск «Восток» сорвали три попытки ротации ВСУ в районе Новомихайловки и две — в районе Старомайорского, а также поразили опорные пункты и живую силу противника на южнодонецком направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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