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ВС РФ уничтожили до 230 военных ВСУ на донецком направлении

Минобороны: ВС РФ уничтожили до 230 военных ВСУ на донецком направлении
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на донецком направлении до 230 военных и три танка в ходе ударов Вооруженных сил РФ у Клещеевки и Авдеевки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 28 декабря сообщили в Минобороны РФ.

«На донецком направлении подразделения Южной группировки войск слаженными действиями во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе и технике 22-й, 28-й механизированным и 92-й штурмовой бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка и Андреевка», — рассказали в военном ведомстве.

Кроме того, уточняется, что в ходе контрбатарейной борьбы были поражены самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, две самоходные артиллерийские установки «Акация», гаубица «Мста-Б», а также три орудия Д-20.

На южнодонецком направлении подразделения группировки войск «Восток» во взаимодействии с артиллерией и авиацией нанесли огневое поражение живой силе ВСУ, уничтожив до 115 военнослужащих. На запорожском направлении ВСУ за сутки потеряли до 80 военных, танк и три бронемашины. На херсонском направлении российские подразделения уничтожили до 60 украинских военнослужащих.

«На купянском направлении подразделения Западной группировки войск умелыми действиями при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ <…> в районах населенных пунктов Ивановка и Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 55 военнослужащих», — отметили в Минобороны.

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Ранее 28 декабря сообщалось, что экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28Н в составе ударной группы выпустили неуправляемые авиационные ракеты и поразили опорные пункты и солдат ВСУ на донецком направлении.

27 декабря источник в Южной группировке Вооруженных сил РФ рассказал, что военнослужащие 20-й мотострелковой дивизии группировки войск «Юг» взяли стратегически важный опорный пункт ВСУ на донецком направлении. Кроме того, военнослужащим ВС РФ также удалось захватить крупный арсенал западного оружия, в котором находились 10 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW, пять ПТРК Javelin и другое оружие.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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