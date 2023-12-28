Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28Н в составе ударной группы выпустили неуправляемые авиационные ракеты по опорным пунктам и солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Минобороны РФ 28 декабря показало боевую работу пилота из кабины вертолета.

«Получили боевую задачу по поддержке сухопутных войск, вышли в район цели, поразили опорный пункт противника авиационными ракетами с кабрирования и вернулись в район базирования», — рассказал о выполнении боевого задания пилот Ми-28 с позывным Сибирь.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов, авиационной поддержке подразделений, добавили в Минобороны.

19 декабря украинские военнослужащие в интервью газете Le Monde пожаловались, что вертолеты Ми-8 ВСУ крайне уязвимы для ударов российской авиации, которая оснащена гораздо лучше украинской. Они указали на то, что российские самолеты выпускают ракеты Р-37 за 150 км, чтобы оставаться вне зоны досягаемости нашей противовоздушной обороны.

12 декабря Минобороны РФ показало, как экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» группировки войск «Центр» в составе ударной группы уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ. Пилоты совершили парный боевой вылет.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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