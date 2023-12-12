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Экипажи Ка-52 группировки войск «Центр» уничтожили сеть опорных пунктов ВСУ

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» группировки войск «Центр» в составе ударной группы уничтожили сеть опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Минобороны РФ 12 декабря показало, как экипажи парно совершили боевой вылет.


В ходе боевого вылета летчики Ка-52 «Аллигатор», двигаясь на предельно малых высотах, с кабрирования выполнили пуски 80-миллиметровых неуправляемых авиационных ракет по целям, выявленных передовыми авиационными наводчиками группировки.

«Получили цель, вышли на исходный. В дальности сманеврировали, применили неуправляемое авиационное вооружение. Согласно докладу авиационного наводчика, цель поражена. Спокойно отошли, всё штатно. Данный вертолет на данный момент самый современный и самый активно воюющий. За всё время СВО, сколько бы ни было на нем произведено боевых вылетов, он зарекомендовал себя как очень надежная боевая машина, которая с большой точностью может поражать на безопасном удалении цель противника», — рассказал летчик вертолета Ка-52 с позывным Кадет.

После выполнения огневой задачи экипажи вертолетов совершают противоракетный маневр с отстрелом тепловых ловушек и уходят на аэродром для пополнения боекомплекта и подготовки к дальнейшей боевой работе, пояснили в Минобороны.

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20 ноября Минобороны показало, как экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» группировки Центрального военного округа работают по объектам ВСУ на краснолиманском направлении. По словам авианаводчика с позывным Луна, есть три составляющих успеха авиации: скорость прохождения заявки на цель, актуальность цели (цель находится в заявленных координатах) и точность попадания.

14 ноября корреспондент «Известий» Николай Иванов сообщил, что российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» презентовали на авиасалоне Dubai Airshow. Журналист отметил, что российский «суперхищник», как называют его в США, является одной из самых смертоносных машин на планете.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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