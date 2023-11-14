Российский вертолет Ка-52 «Аллигатор» представили на выставке Dubai Airshow

Российский разведывательно-ударный Ка-52 «Аллигатор» презентовали на авиасалоне Dubai Airshow. Подробности сообщил 14 ноября корреспондент «Известий» Николай Иванов.

«Он работает при любой погоде и может уничтожать бронетехнику, скопление живой силы и даже другие вертолеты», — рассказал журналист.

По словам корреспондента, российский «суперхищник», как называют его в США, является одной из самых смертоносных машин на планете. Кроме того, благодаря соосной схеме, то есть двум несущим винтам, вертолет может показывать в небе сложные трюки.

В настоящее время вертолеты Ка-52 успешно работают в зоне проведения спецоперации РФ по защите Донбасса и уничтожают живую силу и технику украинских боевиков. Машина представляет собой дальнейшее развитие вертолета Ка-50 «Черная акула».

Ранее 14 ноября гендиректор концерна «Рособоронэкспорт» Александр Михеев рассказал, что зарубежные страны проявляют большой интерес к российскому тяжелому военно-транспортному самолету Ил-76МД-90А, получено уже около 50 предложений о покупке данных машин.

Тогда же вице-премьер РФ — глава Минпромторга Денис Мантуров поделился с «Известиями» подробностями переговоров с министром экономики ОАЭ Абдуллой бин Тук Аль-Марри. Он отметил, что стороны договорились продолжить совместную работу в сфере авиации, так как недавно Россия получила сертификат на вертолет Ми-171А2 — новую версии модели Ми-8/17, одного из самых массовых вертолетов мира. Вице-премьер рассказал, что также обсуждался вопрос более тесной кооперации в индустриальной сфере.