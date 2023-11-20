«Аллигаторы» ЦВО уничтожили опорник ВСУ на краснолиманском направлении

Экипажи ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» группировки Центрального военного округа (ЦВО) работают по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Минобороны России 20 ноября показало их боевую работу.

Экипажи вертолетов, получив полетное задание и координаты целей, назначенных к поражению, выходят в район выполнения задач. Двигаясь на минимальной высоте, вертолетчики ЦВО вывели машины на рубеж открытия огня и провели удар по долговременному опорному пункту ВСУ неуправляемыми 80-миллиметровыми авиационными ракетами.

Наведение авиации на цели, а также корректировку огня вертолетчикам обеспечили группы передовых авиационных наводчиков на линии боевого соприкосновения и разведывательные дроны группировки «Центр».

По словам авианаводчика с позывным Луна, есть три составляющих успеха авиации: скорость прохождения заявки на цель, актуальность цели (цель находится в заявленных координатах) и точность попадания.

«В основном цели — это укрепленные районы противника, живая сила, бронированная техника, опорные пункты. Отслеживаем критические ситуации, когда, например, заработала система ПВО противника, даем запрет работы, даем указание разворота на обратный курс — это всё нужно контролировать и подсказывать летчикам воздушных судов», — рассказал Луна о работе авианаводчика.

Применение авиационных средств поражения проходило с кабрирования — техника полета, свойственного вертолетам и самолетам-штурмовикам, при котором нос боевой машины задирается выше горизонта, что позволяет увеличить дальность полета ракеты, не заходя в зону действия средств ПВО противника, пояснили в Минобороны.

14 ноября корреспондент «Известий» Николай Иванов сообщил, что российский разведывательно-ударный вертолет Ка-52 «Аллигатор» презентовали на авиасалоне Dubai Airshow. Журналист отметил, что российский «суперхищник», как называют его в США, является одной из самых смертоносных машин на планете.

4 ноября Минобороны показало, как ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили опорный пункт и бронированную технику ВСУ на донецком направлении. В результате атаки была также ликвидирована бронированная техника украинских военных.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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