Вертолеты Ка-52 ВКС ликвидировали опорный пункт и технику ВСУ

Ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор» воздушно-космических сил (ВКС) России уничтожили опорный пункт и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Кадры боевой работы предоставило Минобороны РФ в субботу, 4 ноября.

«Нанесли авиационный удар неуправляемыми авиационными ракетами по взводному опорному пункту противника. После этого выполнили отход с максимально допустимыми параметрами. По докладу авиационного наводчика, цель была уничтожена. Группа в полном составе вернулась на аэродром вылета», — рассказал о выполнении задачи старший летчик вертолета Ка-52 с позывным Фрукт.

В результате атаки была также ликвидирована бронированная техника украинских военных.

Армейская авиация в зоне специальной военной операции (СВО) выполняет целый ряд задач. Она сопровождает колонны, уничтожает бронетехнику, доставляет десант, военные грузы, выполняет авиационную поддержку подразделений, выполняющих задачи в рамках СВО, добавили в оборонном ведомстве.

Ранее, 29 октября, корреспондент «Известий» поговорил с военными, которые работают на Ка-52. В течение дня вертолеты успешно уничтожали технику и живую силу противника.

6 октября Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронеобъекта украинских боевиков на запорожском направлении экипажем российского вертолета Ка-52. Вертолет точным ударом управляемой ракеты поразил украинскую бронетехнику.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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