Реклама
Прямой эфир
Мир
Число погибших в секторе Газа превысило 8 тыс. человек
Мир
СМИ сообщили об атаке беспилотников на базу США у месторождения нефти в Сирии
Мир
Заседание СБ ООН по ближневосточному конфликту состоится 30 октября
Мир
В Палестине сообщили об отказе Израиля включить связь и интернет в Газе
Армия
Средства ПВО уничтожили 36 беспилотников ВСУ над Черным морем и Крымом
Мир
ВОЗ сообщила о сотнях операций без анестезии в секторе Газа
Мир
Нетаньяху отверг данные об осведомленности в подготовке атаки боевиков ХАМАС
Мир
В США опровергли сообщения об участии своих войск в наземной операции в Газе
Мир
Боевое крыло ХАМАС сообщило о подбитии израильского танка Merkava
Мир
Во Франции назвали встречу Путина и Орбана усилением раскола внутри ЕС
Мир
Генсек ООН призвал «переломить» ситуацию в секторе Газа
Армия
Экс-сотрудник ЦРУ сообщил о начале наступления ВС РФ
Общество
Синоптики спрогнозировали осадки и до +2 в Москве 29 октября
Сюжет:

«Аллигаторы» поразили расположения живой силы и техники ВСУ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вертолеты Ка-52 в зоне проведения спецоперации уничтожают живую силу и технику украинских боевиков. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь увидел работу «Аллигаторов» и пообщался с экипажем.

«На данной машине, можно обратить внимание, так называемые глаза находятся в носовой и хвостовой части, это ультрафиолетовые пеленгаторы. Они видят непосредственно само излучение, выпускаемое ракетами», — рассказал техник с позывным Ракета.

Вернувшийся с задания пилот рассказал, что ударная группа поразила расположения живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и техники противника. Он отметил, что живую силы уничтожили прямым попаданием.

«Далее сделали заход на другом направлении на уничтожение бронированной техники противника управляемым вооружением. Было два попадания в две различные машины, машины загорелись. На отвороте сработал комплекс обороны», — уточнил пилот.

Одни боевые машины возвращаются с задания, другие вылетают на него. На передовой всегда есть поддержка с воздуха.

Списать на берег: ВС РФ пресекли попытки форсирования Днепра
Российские войска уничтожают склады с резервами ВФУ на херсонском направлении

Ранее, 19 октября, российская авиация сбила украинский истребитель МиГ-29 у населенного пункта Троицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-8 ВСУ у Загрызово Харьковской области, а также штурмовик Су-25 около Днепропетровска.

6 октября Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронеобъекта украинских боевиков на запорожском направлении экипажем российского вертолета Ка-52. Вертолет точным ударом управляемой ракеты поразил украинскую бронетехнику.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023