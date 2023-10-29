«Аллигаторы» поразили расположения живой силы и техники ВСУ

Вертолеты Ка-52 в зоне проведения спецоперации уничтожают живую силу и технику украинских боевиков. Корреспондент «Известий» Леонид Китрарь увидел работу «Аллигаторов» и пообщался с экипажем.

«На данной машине, можно обратить внимание, так называемые глаза находятся в носовой и хвостовой части, это ультрафиолетовые пеленгаторы. Они видят непосредственно само излучение, выпускаемое ракетами», — рассказал техник с позывным Ракета.

Вернувшийся с задания пилот рассказал, что ударная группа поразила расположения живой силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) и техники противника. Он отметил, что живую силы уничтожили прямым попаданием.

«Далее сделали заход на другом направлении на уничтожение бронированной техники противника управляемым вооружением. Было два попадания в две различные машины, машины загорелись. На отвороте сработал комплекс обороны», — уточнил пилот.

Одни боевые машины возвращаются с задания, другие вылетают на него. На передовой всегда есть поддержка с воздуха.

Ранее, 19 октября, российская авиация сбила украинский истребитель МиГ-29 у населенного пункта Троицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-8 ВСУ у Загрызово Харьковской области, а также штурмовик Су-25 около Днепропетровска.

6 октября Минобороны РФ опубликовало кадры уничтожения бронеобъекта украинских боевиков на запорожском направлении экипажем российского вертолета Ка-52. Вертолет точным ударом управляемой ракеты поразил украинскую бронетехнику.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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