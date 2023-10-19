Российская авиация сбила украинский истребитель МиГ-29 у Троицкого в ДНР

Авиациия России сбила украинский истребитель МиГ-29 у населенного пункта Троицкое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 19 октября сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Загрызово Харьковской области, а также штурмовик Су-25 около Днепропетровска.

«В течение суток перехвачены управляемая авиационная бомба JDAM, две переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также 10 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — уточняется в сообщении оборонного ведомства.

Помимо этого, за сутки российские войска уничтожили 61 украинский беспилотник в ДНР, Луганской Народной Республике (ЛНР), Запорожской, Херсонской областях, а также Харьковской.

Ранее в этот день в МО РФ показали кадры, как российские экипажи самолетов Су-34 выполняют подготовку и вылет с аэродрома базирования. Отмечалось, что они уничтожили укрепленные позиции ВСУ на южнодонецком направлении.

До этого, 16 октября, начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что российские Су-34 нанесли удары по объектам четырех украинских бригад . Экипажи поразили пункты временной дислокации противника и опорные пункты четырех бригад националистов на купянском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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