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Минобороны показало боевую работу Су-34 на южнодонецком направлении СВО

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Фото: Министерство обороны РФ
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Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 в ходе одного из вылетов авиационными бомбами уничтожили укрепленные позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении. Минобороны 19 октября представило видео того, как экипажи самолетов Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ выполняют подготовку и вылет с аэродрома базирования.

«Экипажем получены координаты цели, выполнили необходимые расчеты, оценили рельеф местности в районе цели, произвели полет по маршруту на предельно малых высотах. За несколько километров до цели выполнили разгон скорости, подскок, набор высоты бомбометания, прицеливание по цели, сброс, уход на предельно малые высоты, возврат на свой аэродром», — рассказал о выполнении полета летчик Артем.

Боевое дежурство на аэродромах базирования экипажи Су-34 несут круглосуточно. Летчики ВКС России выполняют задачи воздушного патрулирования и прикрытия действий подразделений Вооруженных сил при любых метеорологических условиях. Боевые вылеты осуществляются с авиационными средствами поражения различного класса, уточнили в военном ведомстве.

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16 октября российские Су-34 нанесли удары по объектам четырех бригад ВСУ, рассказал начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Су-34 ударили по пунктам временной дислокации и опорным пунктам четырех бригад националистов на купянском направлении.

Ранее, 10 октября, корреспондент «Известий» Марина Кравцова сообщила, что российские военнослужащие расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» уничтожили пункт дислокации ВСУ на купянском направлении. Работают бойцы с РСЗО фугасными снарядами повышенной мощности.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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