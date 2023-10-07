Минобороны показало кадры уничтожения бронетехники ВСУ экипажем вертолета Ка-52

Экипаж российского вертолета Ка-52 уничтожил бронеобъект Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ в субботу, 6 октября.

Так, Ка-52 точным ударом управляемой ракеты поразил украинскую бронетехнику.

Отмечается, что объект ВСУ находился в укрытии в лесополосе на запорожском направлении.

Ранее, 5 октября, глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российская артиллерия активно работает по противнику в районе Работино Запорожской области. Глава региона пояснил, что войска ВСУ находятся в низине, а Вооруженные силы (ВС) РФ на холмах, что делает позиции российских бойцов более выгодными.

3 октября глава МО РФ России Сергей Шойгу заявил о провале попыток украинской армии прорвать российскую оборону в районах Вербового и Работино на запорожском направлении. По словам министра, ВС РФ активными действиями ослабили боевой потенциал ВСУ и нанесли им серьезный урон.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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