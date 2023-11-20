Перевод «Стрел»: сухопутных зенитчиков ждет усиление

Войсковых зенитчиков ждет масштабное усиление. Уже началось формирование новых подразделений — батарей и дивизионов — противовоздушной обороны сухопутных войск. Их основным вооружением станут модернизированные мобильные зенитные комплексы «Стрела-10». Хотя эти ЗРК стоят на вооружении с 1970-х годов, но сейчас в войска поступит фактически новая машина. Модернизированная «Стрела» получит новые ракеты и прицельный комплекс. Поэтому «десятки» смогут поражать квадрокоптеры и легкие дроны самолетного типа в любое время суток . Эксперты отмечают, что «Стрела-10», тем более модернизированная, послужит еще 10–15 лет.

Огонь, батарея

Уже принято принципиальное решение усилить противовоздушную защиту сухопутных войск, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Началось формирование новых зенитных подразделений, оснащенных зенитными комплексами «Стрела-10М3» и «Стрела-10МН», оснащенных ракетой 9М333.

По словам собеседников, речь идет о зенитных ракетных батареях и дивизионах. Их задачей станет борьба с беспилотниками — в первую очередь коммерческими квадрокоптерами и ударными мультикоптерами, а также небольшими БПЛа самолетного типа.

Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны «Стрела-10» в зоне проведения специальной военной операции Фото: ТАСС/Андрей Рубцов

Точное количество вновь сформированных подразделений не разглашается. Но, по словам источников «Известий», их количество должно обеспечить надежное прикрытие общевойсковых подразделений, как в обороне, так и во время наступления и на марше. Такое решение принято с учетом опыта проведения специальной военной операции. Именно «Стрела-10» оказалась наиболее эффективным средством борьбы с беспилотниками.

До начала специальной военной операции по штату в каждом мотострелковом и танковом полку или бригаде числилась батарея «Стрел-10». Но в дальнейшем планировалось снять с вооружения эти зенитные комплексы.

«Стрела-10», тем более модернизированная, еще послужит 10–15 лет, рассказал «Известиям» экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ Айтеч Бижев.

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

— В «Стреле-10» заложен огромный потенциал, — объяснил он. — Этот комплекс выполняет поставленные задачи в общей системе противовоздушной обороны. Что на марше — в наступлении, в обороне — цены ему нет. Может практически сразу открывать огонь.

Эксперт отметил, что при разработке комплексов ПВО традиционно закладывают такие характеристики, чтобы они в течение 15–20 лет превосходили возможности любых средств нападения.

— Когда американцы били по Белграду, хваленый самолет «Стелс» был сбит комплексом С-125, который сняли с вооружения в последние годы существования Советского Союза. И примеров эффективности давно разработанных систем ПВО сотни, — напомнил он.

Против «Байрактара» и «Фурии»

«Стрела-10» — это комплекс ПВО ближнего радиуса, который используется для прикрытия сухопутных войск от самолетов, вертолетов, а теперь и БПЛА на марше и непосредственно на позициях , рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский.

— «Стрела» используется как элемент войскового ПВО, которое может работать в простых условиях на небольшой дальности, она часто используется против беспилотников, — рассказал он. — Она хорошо работает по БПЛА размерами с наш «Орлан-10» и больше. Но беспилотник бепилотнику рознь. БПЛА «Байрактар» она уверенно уничтожит, если он окажется в радиусе поражения. По микробеспилотникам «Стрела» не работает.

«Стрелы» сейчас воюют в зоне СВО. «Известия» сообщали об уничтожении в районе Угледара таким ЗРК украинского беспилотника Shark («Акула»), который часто используется для корректировки огня артиллерии. Зенитчики рассказывали, что им удавалось сбивать другие БПЛА противника самолетного типа — например, «Валькирию» и «Фурию».

Беспилотный летательный аппарат «Фурия» ВСУ, сбитый российским зенитно-ракетным комплексом «Стрела-10» в ходе специальной военной операции Фото: ТАСС/Министерство обороны РФ

— «Стрела» получала старые ракеты, которые скопились на складах еще с советских времен. Новая ракета — это всегда новые возможности, которые быстро станут понятны в ходе ее массового применения в СВО, — отметил Виктор Мураховский.

Премьера зенитной ракеты 9М333 состоялась на форуме «Армия» в 2020 году. В октябре 2021 года проводились летные испытания изделия, которые были признаны успешными.

Новая ракета специально предназначена для уничтожения беспилотников и крылатых ракет. Она может поражать объекты, летящие со скоростью более 3,5 тыс. км/ч, на дистанции до 5 км. При этом ее эффективность не зависит от времени года и погодных условий.

Зенитная управляемая ракета 9М333 ЗРК «Стрела-10» на выставке вооружений международного военно-технического форума «Армия-2020» в военно-патриотическом парке «Патриот» Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

У боеприпаса есть три режима работы головки самонаведения: фотоконтрастный, инфракрасный и помеховый. Последний помогает поражать цели при использовании летательными аппаратами ряда помех, включая тепловые. Это патроны с пиротехническим зарядом, которые летательный аппарат отстреливает в воздух. Они напоминают фейерверки в виде белых шаров.

Также новые ракеты могут сбивать самолеты и вертолеты противника на малых высотах в условиях постановки оптических помех.

Зенитные комплексы «Стрела-10М3» первыми получили части Воздушно-десантных войск. В качестве шасси для комплекса используется гусеничный транспортер, способный передвигаться по песку, снегу, болотам и даже преодолевать вплавь водные преграды.

ЗРК наводится с помощью оптико-электронной системы. Он может работать как автономно, так и в составе батареи, получая всю информацию о цели от командирской машины или других подразделений ПВО по радиосвязи. В этом случае машина становится невидимой для противника, что повышает ее «живучесть» в бою.

«Стрела-10 МН» может прикрыть десантников, танкистов и мотострелков от налетов авиации во время ночных боев и маршей. Для этого она получила тепловизионную систему и автомата захвата и сопровождения цели. ЗРК позволяет вести огонь по принципу «выстрелил-забыл».