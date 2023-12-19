Летчики ВСУ пожаловались на уязвимость своих вертолетов для российской авиации
Вертолеты Ми-8 Вооруженных сил Украины (ВСУ) крайне уязвимы для ударов российской авиации, которая оснащена гораздо лучше украинской. Об этом 19 декабря рассказали украинские военнослужащие в интервью газете Le Monde.
«Их самолеты выпускают по нам ракеты Р-37 за 150 км, чтобы оставаться вне зоны досягаемости нашей противовоздушной обороны. Их ракетам требуется меньше минуты, чтобы поразить нас», — пожаловался журналистам один из пилотов.
Собеседник издания также указал на постоянное патрулирование неба российскими истребителями. Другой пилот отметил, что даже в случае поставок ВСУ западных вертолетов Apache ситуация на фронте существенно не изменится.
Накануне стало известно о принятом Минобороны РФ решении сформировать новые полки военно-транспортной авиации для увеличения мобильности российских войск на каждом стратегическом направлении — западном, южном, северном и восточном. Основой авиапарка новых транспортных авиаполков станут самолеты Ил-76. Также планируется, что в их состав войдут вертолеты Ан-26 и, возможно, вертолеты Ми-26.
До этого, 14 ноября, на авиасалоне Dubai Airshow презентовали российский разведывательно-ударный Ка-52 «Аллигатор». Машина представляет собой дальнейшее развитие вертолета Ка-50 «Черная акула». В настоящее время данные машины успешно работают в зоне проведения спецоперации.
В тот же день гендиректор концерна «Рособоронэкспорт» Александр Михеев рассказал, что зарубежные страны проявляют большой интерес к российскому тяжелому военно-транспортному самолету Ил-76МД-90А, получено уже около 50 предложений о покупке данных машин.
В конце октября начальник армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-майор Игорь Романов сообщил, что армейская авиация ВКС в текущем году получила и продолжает получать новые вертолеты, в том числе самые тяжелые серийные машины в мире — модернизированные Ми-26Т2В.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.