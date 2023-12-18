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В военно-транспортной авиации сформируют новые полки для увеличения мобильности войск

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Рыжаков
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Для увеличения мобильности российских войск на каждом стратегическом направлении — западном, южном, северном и восточном — будет сформирован новый полк военно-транспортной авиации. Решение об этом принято в Минобороны РФ, рассказал «Известиям» источник в военном ведомстве. Первый полк уже сформирован на Дальнем Востоке, еще один в самое ближайшее время появится на западном стратегическом направлении.

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«Решение было принято по опыту специальной военной операции, ведь в ходе боевых действий транспортная авиация стала универсальным инструментом, который помогает в самое короткое время перебрасывать войска и военную технику на большие расстояния. Задачей новых авиачастей станет перевозка личного состава, вооружения и военной техники, выброска десанта и разведывательно-десантных подразделений. А также самолеты новых авиационных полков будут выполнять задачи по снабжению войск материальными средствами, ГСМ, займутся и эвакуацией раненых», — рассказал собеседник издания.

Основой авиапарка новых транспортных авиаполков станут самолеты Ил-76. Также планируется, что в их состав войдут Ан-26 и, возможно, вертолеты Ми-26.

Эксперты подтверждают важность формирования новых полков. По их мнению, в последнее время военно-политическая ситуация в мире сильно изменилась, и тех сил военно-транспортной авиации, на которые мы рассчитывали, уже недостаточно.

«Маневр войсками, их переброска становятся одним из основных моментов, обеспечивающих обороноспособность страны. При необходимости мы должны быстро и четко перебросить силы на то или иное стратегическое направление. Учитывая масштабы нашей страны, с этими задачами лучше всего справятся самолеты», — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

По официальным данным, с начала СВО на Украине нагрузка на ВТА возросла в два с лишним раза, Ан-124 и Ил-76 с начала СВО к середине июля этого года выполнили свыше 10 тыс. рейсов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Полезная погрузка: где развернут новые полки военно-транспортной авиации

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