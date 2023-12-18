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Полезная погрузка: где развернут новые полки военно-транспортной авиации

Они позволят более оперативно перебрасывать силы и средства в нужную точку страны или мира
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм
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Минобороны России приняло решение создать и развернуть новые полки военно-транспортной авиации на главных стратегических направлениях — западном, северном и южном, сообщили источники «Известий». А на Дальнем Востоке первый их них уже создан. Полки оснастят транспортными самолетами Ил-76, Ан-26 и, возможно, вертолетами Ми-26. Эксперты отмечают, что новые части позволят более оперативно перебрасывать силы и средства на угрожаемые направления — это необходимо в условиях непростой военно-политической обстановки.

Сбор полков

Принципиальное решение увеличить мобильность российских войск на каждом стратегическом направлении принято Министерством обороны РФ, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Для этого начато формирование несколько новых военно-транспортных авиационных полков.

Первый полк уже сформирован в Восточном военном округе, а еще один появится на западном стратегическом направлении. В ближайшее время начнется формирование аналогичных воинских частей и на других направлениях.

Как отметили собеседники издания, это решение принято, исходя из опыта специальной военной операции. В ходе СВО транспортная авиация стала универсальным инструментом, который помогает в самое короткое время перебрасывать войска и военную технику на большие расстояния.

Задачей новых авиачастей станет перевозка личного состава, вооружения и военной техники, а также выброска десанта и разведывательно-десантных подразделений. Самолеты новых полков будут выполнять задачи и по снабжению войск материальными средствами, ГСМ, эвакуации раненых.

Ан-26

Самолет Ан-26 в полете

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Основой авиапарка новых полков станут самолеты Ил-76. Также планируется, что в их состав войдут Ан-26 и, возможно, вертолеты Ми-26 — однако это решение пока не принято.

В столице Бурятии — Улан-Удэ — 1 декабря прошли торжественные мероприятия, посвященные возрождению в составе ВТА ВКС РФ 600-го авиаполка транспортной авиации, расформированного 25 лет назад, в 1998 году.

Он появился в Шадринске в 1963 году как отдельный полк, в 1965 году перебазировался в Литовскую ССР. Позднее участвовал в первой чеченской войне. С 1992 года базировался в Шадринске, в 1998 году его объединили с 8-м гвардейским полком ВТА.

Ранее «Известия» писали, что до конца года в Тамбове появится новый полк военно-транспортной авиации. Для его базирования серьезно расширяют инфраструктуру местного аэродрома, после чего он станет крупной и современной авиационной базой.

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Местный аэродром станет крупной авиационной базой «грузовиков»

Прорабатывать вопрос создания новых полков военно-транспортной авиации Минобороны России начало в 2021 году. До конца десятилетия новые части должны получить свыше сотни Ил-76 — как недавно сошедших с конвейера, так и модернизированных.

В последнее время военно-политическая ситуация в мире сильно изменилась и тех сил военно-транспортной авиации, на которые мы рассчитывали, уже недостаточно, рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин.

Ми-26

Вертолет Ми-26 армейской авиации ВКС во время переброски техники российских войск в направлении Харькова

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

— Маневр войсками, их переброска становятся одним из основных моментов, обеспечивающих обороноспособность страны, — объяснил он. — При необходимости мы должны быстро и четко перебросить силы на то или иное стратегическое направление. Учитывая масштабы нашей страны, с этими задачами лучше всего справятся самолеты. Военно-транспортной авиации, которая есть, пока не хватает. Поэтому на основных направлениях будут развернуты новые полки. Первое время они будут смешанными. В дальнейшем их стоит перевести на один тип техники. Это значительно облегчит логистику и обслуживание этих частей.

Военно-транспортная авиация играет важнейшую роль в обеспечении логистики СВО и вооруженных сил, рассказал «Известиям» заслуженный летчик-испытатель, Герой России Игорь Маликов.

— Сейчас на летчиках ВТА лежит высочайшая нагрузка, — объяснил он. — Та же перевозка личного состава нужна постоянно. Задействовать гражданского перевозчика — это дорого и не всегда оперативно. Свои же машины доставят людей из точки А в точку В максимально быстро. А есть же еще перевозка техники, грузов, возможны задачи по проведению десантных операций. Кроме того, авиация поможет быстро доставить боеприпасы с тыловых складов на то или иное направление СВО. Сейчас плохая погода, обледенение на дорогах, снежные заносы и движение сильно затруднено. В таком случае на помощь приходят самолеты ВТА, аэродромы всегда содержатся в нужном состоянии.

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Он позволяет быстрее перебрасывать личный состав и технику между направлениями, объясняют эксперты

Обновленный Ил-76

Основой полков станут Ил-76. В том числе новые Ил-76МД-90А, которые производятся на ульяновском предприятии «Авиастар-СП».

производство

Тяжелый транспортный самолет Ил-76МД-90А в цехе авиационного предприятия

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ/Вадим Савицкий

Для обновленного самолета было полностью перепроектировано крыло. Современные технологии позволили снизить вес машины на 3 т. На нее установили новые двигатели ПС-90А-76. Они расходуют меньше топлива, что позволяет увеличить дальность полета на 20%. Выросла с 48 до 60 т и максимальная грузоподъемность машины.

На модернизированном самолете усилили шасси, полностью поменяли радиоэлектронное и пилотажное оборудование. Транспортник оснастили комплексом самообороны, который защитит его от переносных зенитных ракетных комплексов на взлете и при посадке.

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Под высокой нагрузкой

Сейчас на вооружении ВТА состоит около 250 самолетов и вертолетов. В последние годы роль военно-транспортной авиации значительно возросла. С 2015 года она снабжает российскую группировку в Сирии. В январе прошлого года она эвакуировала российских граждан из охваченного беспорядками Казахстана и перебрасывала туда подразделения ОДКБ.

С началом СВО на Украине крылатые «грузовики» непрерывно перевозят личный состав, технику, а также боеприпасы и снаряжение. По официальным данным, нагрузка на ВТА возросла в два с лишним раза, Ан-124 и Ил-76 с начала СВО к середине июля этого года выполнили свыше 10 тыс. рейсов. Они перевезли 2,3 тыс. единиц техники, более 300 тыс. военнослужащих и 160 тыс. т грузов.

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