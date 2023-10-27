Армейская авиация ВКС получила самый тяжелый серийный вертолет в мире

Армейская авиация Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в текущем году получила и продолжает получать новые вертолеты, в том числе самые тяжелые серийные машины в мире — модернизированные Ми-26Т2В. Об этом в пятницу, 27 октября, сообщил начальник армейской авиации ВКС генерал-майор Игорь Романов в интервью газете «Красная звезда».

Авиапарк армейской авиации ежегодно обновляется за счет поступления новой и модернизированной техники. При этом важно постоянно поддерживать взаимодействие с промышленностью, так как от этого зависит сопровождение эксплуатации новых вертолетов в воинских частях и соединениях, подчеркнул Романов.

«В этом году мы уже получили и продолжаем получать вертолеты Ка-52М, Ми-28НМ, Ми-8АМТШ-В, Ми-8МТВ-5М, а также Ми-26Т2В. Промышленность в соответствии с планом своевременно осуществляет поставку авиационной техники, срывов графика нет», — заявил он.

Романов также напомнил, что в этом году 28 октября отмечается 75 лет со дня формирования первого вертолетного подразделения. Данный род авиации прошел трудный путь становления и приобрел огромный боевой опыт, заявил он.

Ми-26Т2В — тяжелый широкофюзеляжный транспортный вертолет грузоподъемностью 20 т. Он оборудован интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования НПК90-2В, который позволяет управлять машиной днем и ночью с выполнением автоматического полета по маршруту. В состав экипажа входят пять человек.

Ранее, 24 сентября, Минобороны РФ показало боевую работу экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-28. На кадрах запечатлено, как экипажи вертолетов армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) пресекают безуспешные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать позиции российской группировки войск на запорожском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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