Экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 авиации ЮВО пресекли переброску сил ВСУ

Экипажи вертолетов армейской авиации Южного военного округа (ЮВО) пресекают безуспешные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать позиции российской группировки войск на запорожском направлении. Минобороны РФ 24 сентября показали боевую работу экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-28.

«Разведкой была выявлена скопление и переброска дополнительных сил противника — живой силы в одну из лесополос численностью до 30 человек. Была поставлена задача по уничтожению цели неуправляемыми ракетами. Вместо живой силы периодически поражаем легкую бронированную технику — пикапы, БТР, БМП. Результаты скоро будут заметны, потому что резервы противника не бесконечны, ресурсы истощаются», — рассказал командир экипажа, потомственный авиатор, с позывным Спартак.

При выполнении боевых вылетов экипажи ударных и разведывательно-ударных вертолетов выполняют пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и боевой бронированной технике подразделений украинских националистов.

Подлет в зону боевого применения летчики совершают на предельно малой высоте с огибанием рельефа местности, что позволяет оставаться незамеченными для средств противовоздушной обороны противника. После залпа выполняется резкое снижение высоты и смена курса.

Смешанная группа вертолетов во главе с ударным Ка-52, выполнив задачу, уходит в район полевого аэродрома. По возвращении с боевого вылета на площадки базирования инженерно-технический состав готовит авиационную технику к дальнейшей боевой работе, рассказали в Минобороны.

15 сентября военный эксперт, директор Музея войск противовоздушной обороны полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал «Известиям» об уникальном российском вертолете Ка-52М. Он способен действовать на малых высотах, отводить в стороны ракеты от переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК), имеет серьезную бронезащиту. Кроме того, это единственный вертолет в мире, который дает возможность катапультирования летчикам.

9 сентября Минобороны показало работу «Аллигаторов» в небе. Экипажи ударных вертолетов Ка-52 ВКС России, следуя новой тактике по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники противника, выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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