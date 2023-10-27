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28 октября — День создания армейской авиации России: история праздника

В России отмечают 75 лет со дня создания армейской авиации
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Фото: ТАСС/Александр Река
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В России 28 октября отмечают 75 лет армейской авиации. В знаменательную дату «Известия» вспоминают историю создания этого подразделения войск в составе Воздушно-космических сил РФ и рассказывают, что входит в его задачи сегодня.

День создания армейской авиации России – 2023: история праздника

История армейской авиации отсчитывается с 28 октября 1948 года. В этот день в подмосковном Серпухове была сформирована первая авиационная эскадрилья, оснащенная вертолетами Ми-1. Считается, что именно это событие положило начало созданию армейской авиации как отдельного вида войск.

На тот момент вертолет был абсолютно новым видом военной техники. Поэтому изначально вертолетная авиация имела только вспомогательные функции. В ее задачи входили разведка, перевозка грузов, доставка почты, корректировка огня и поддержание связи на поле боя.

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Ближе к 1970-м годам вертолеты стали уже самостоятельным средством огневой поддержки войск с воздуха. Наиболее полно свой потенциал армейская авиация раскрыла в ходе военных операций в Афганистане, Таджикистане, на Северном Кавказе и в других горячих точках.

В конце 1990 года армейская авиация была преобразована в авиацию сухопутных войск. С конца 2002 года она находилась в составе Военно-воздушных сил (ВВС) России. А с 2015 года в результате объединения с войсками противовоздушной обороны вошла в состав Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

День создания армейской авиации России – 2023: современность

Сегодня армейская авиация выступает как одно из основных средств достижения целей в вооруженных конфликтах. На ее вооружении состоят авиационные комплексы Ка-52, Ми-35, Ми-28н, Ми-8, оснащенные современным радиоэлектронным оборудованием и закрытыми средствами связи.

Эти боевые машины активно задействованы в специальной военной операции (СВО) на Украине, где они проявили себя как эффективное средство поражения танков, бронетехники и огневых точек противника.

Подготовка летчиков армейской авиации проходит на базе Военно-научного центра ВКС в Сызрани Самарской области и в Центре боевой подготовки летного состава в городе Торжок Тверской области. Там же базируются знаменитые «Беркуты» — единственная в мире пилотажная группа, выступающая на боевых ударных вертолетах.

Пилоты винтокрылых машин были и остаются примером мужества и героизма, выполняя самые трудные боевые задачи. В мирное время они привлекаются для борьбы с лесными пожарами и участия в поисково-спасательных операциях, а также участвуют в парадах военной техники, в частности на День Победы.

День создания армейской авиации России – 2023: как отмечают

В свой профессиональный праздник поздравления принимают военнослужащие армейской авиации всех рангов и званий, а также инженеры, конструкторы и другие специалисты, обслуживающие войска. Лучшим в этот день вручают награды и присваивают новые звания.

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К юбилею в разных городах России пройдут праздничные концерты и выставки, где можно будет познакомиться с историей армейской авиации и воочию увидеть модели боевых вертолетов, которые охраняют воздушные рубежи страны. Также к этой дате выпустят медали и другие нагрудные знаки «75 лет армейской авиации ВКС РФ».

Ранее «Известия» рассказывали, как празднуют День подразделений специального назначения, который также приходится на конец октября.

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