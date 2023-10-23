24 октября — День подразделений специального назначения: история и традиции

Каждый год 24 октября в России отмечают День спецназа — праздник бойцов подразделений специального назначения Вооруженных сил РФ. В 2023 году он выпадает на вторник. Об истории и традициях этого торжества читайте в материале «Известий».

Когда День спецназа в 2023 году

Подразделения специального назначения есть во всех силовых ведомствах России, и у каждого из них свой праздник. Однако наиболее широко их отмечают бойцы спецназа Росгвардии и Вооруженных сил. Первое торжество приходится на 30 сентября, а второе — на 24 октября.

Отдельные праздники есть также у спецназа Федеральной службы безопасности, Сил специальных операций, Главного разведывательного управления, Пограничной службы и других силовых структур.

День спецназа в 2023 году — история

День подразделений специального назначения вошел в список памятных дат России в 2006 году по указу президента страны. Датой торжества было выбрано 24 октября, так как именно в этот день в 1950 году вышла директива военного министра Советского Союза о создании отдельных рот специального назначения, которые заложили основы современного спецназа.

Тем не менее, специальные подразделения начали формироваться еще в начале XX века. Во время Гражданской войны 1917–1922 годов было создано особое отделение разведки Красной армии, состоявшее из самых ярых революционеров. Его основной задачей стала диверсионная деятельность в тылу противника и добыча ценных сведений.

После революции, в 1919 году, были сформированы части особого назначения (ЧОН), на которые была возложена задача по борьбе с контрреволюционными настроениями. По сути, это были небольшие военно-партизанские отряды, формировавшиеся из членов коммунистической партии и ее сторонников. Однако они существовали недолго и были полностью упразднены в 1924–1925 годах.

В 1930-х годах советское руководство предприняло попытку создать диверсионно-партизанские отряды из инженеров-саперов в составе пограничных войск. В случае военного вторжения они должны были проводить быстрые и неожиданные атаки в рядах неприятеля. Однако полноценными подразделениями эти отряды так и не стали.

Необходимость создания воинских частей специального назначения стала особенно острой в период Великой Отечественной войны, когда отряды пришлось экстренно собирать в боевых условиях. В их задачи входили диверсии, разведка, захват информаторов противника. Кроме того штурмовым отрядам, как тогда называли спецназ, поручали проведение боевых операций в особо сложных условиях. Бойцы этих подразделений сыграли важную роль в приближении Победы, в том числе во время освобождения Сталинграда.

В 1950-х годах спецназ был представлен отдельными ротами особого назначения в составе Главного разведывательного управления. Они были созданы для выявления и предотвращения ядерных угроз. В послевоенный период было много людей с реальным боевым опытом, однако в эти подразделения набирали только самых лучших.

Еще одним знаменательным событием в истории спецназа стало появление в 1974 году подразделения «Альфа» — одного из старейших и наиболее известных в России. Его бойцы боролись с терроризмом и организованной преступностью в СССР, а затем и в России. Они также проводили зарубежные операции.

В 1977 году отдельная рота специального назначения была сформирована в составе МВД. Ее служащие обеспечивали безопасность на важнейших мероприятиях, таких как Олимпиада 1980 года и Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 1985 году.

На сегодняшний день российский спецназ занимается самыми разными задачами в зависимости от того, к какой структуре относится подразделение. Бойцы проводят разведку и контрразведку, ведут диверсионную деятельность в тылу противника, пресекают террористические угрозы, освобождают заложников и поддерживают общественную безопасность.

День спецназа в 2023 году — традиции

День спецназа в России традиционно сопровождается различными мероприятиями: спортивными соревнованиями, смотрами, выставками военной техники и показательными выступлениями бойцов. Также в этот день вручают награды тем, кто особенно отличился на службе, а на мемориалах проходят торжественные возложения венков и памятные акции в честь тех, кто отдал свою жизнь, защищая Родину.

Кроме того, накануне праздника в российских школах пройдут классные часы из цикла «Разговоры о важном», посвященные Дню спецназа.

День спецназа в 2023 году — как поздравить

В День подразделений специального назначения поздравляют бойцов спецназа, ветеранов, а также учащихся профильных вузов. Так как праздник приходится на вторник, наиболее универсальным способом отметить станет ужин в семейном кругу или ресторане. Если есть возможность, стоит выбраться в театр, музей или кино.

Выбирая подарок, лучше ориентироваться на желания и увлечения конкретного человека, даже если они не связаны со службой в спецназе. Приятно удивить виновника торжества могут наручные часы, качественный складной нож, противоударный чехол на телефон или термокружка.

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