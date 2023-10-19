20 октября — День военного связиста: о профессии и празднике

В России 20 октября отмечают День военного связиста и 104-ю годовщину образования войск связи Вооруженных сил РФ. Это праздник военнослужащих и гражданских служащих формирований связи. В 2023 году он приходится на пятницу. В честь этой даты «Известия» рассказывают, чем занимаются военные связисты и какие традиции с ней связаны.

День военного связиста — 2023: история праздника

Сегодня ни одна армия мира не может существовать без связи. Праздник должен подчеркнуть важность работы военных связистов и их вклад в укрепление обороны и безопасности страны.

Как самостоятельное подразделение специальные войска связи России были образованы в 1919 году — 20 октября. Сам праздник утвержден президентским указом от 31 мая 2006 года. Он есть не только в России, но и во многих других странах.

День военного связиста – 2023: за что отвечают

В задачи связистов входит обеспечение взаимодействия между армейскими подразделениями, включая передачу распоряжений командования военнослужащим на местах. Профессия предполагает умение устанавливать связь в любой обстановке, с использованием минимального количества инструментов и ресурсов. Поэтому связистов нередко называют нервами армии.

Еще важно не допустить утечки секретной информации. Для этого данные шифруют и кодируют. За это тоже отвечают связисты. Также они занимаются обслуживанием систем и средств автоматизации на пунктах управления.

День военного связиста – 2023: традиции

В праздник в частях проходит торжественная церемония. Командование поздравляет бойцов с профессиональным днем и награждает отличившихся грамотами, медалями или новыми воинскими званиями.

Не забывают поздравить и ветеранов войск, разработчиков средств связи и инженеров. На экранах телевизоров к этому дню часто выходят тематические репортажи о военных связистах, где вспоминают об их заслугах как в военное, так и мирное время.

День военного связиста – 2023: интересные факты

Первые подразделения связи появились в России в середине XIX века. К этому времени в стране уже была хорошо налажена военно-полевая почта. Ее начали применять еще при Петре I в ходе Северной войны. Позднее были созданы первые телеграфные роты, которые во многом определили успех российских войск в Крымской и Русско-турецкой войне 1877–1878 годов.

К русско-японской войне 1904-–1905 годов в армии уже применялись проводной телеграф, телефон и радиотелеграф. Сегодня войска связи оснащены мобильными спутниковыми станциями, цифровыми средствами передачи данных и специальной аппаратурой для шифрования сообщений.

Как и у других подразделений войск, у связистов есть свой флаг. Он представляет собой полотно черного цвета, в центе которого располагаются два круга, венок из дубовых листьев, три стрелы, крылья — эмблема войск — и георгиевские ленты по краям. Сверху и снизу желтыми буквами написан девиз: «Чем громче крикнешь, тем дальше слышно».

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