Заслуги связи: в России создается сотовый оператор для госорганов

В России готовятся создать виртуального сотового оператора для властных структур. Об этом «Известиям» рассказал источник в госорганах и подтвердил собеседник, близкий к организации проекта. Пока он находится на стадии обсуждения и технических тестов, его хотят запустить на базе государственной системы информирования о ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС». Она использует сети сразу четырех федеральных «классических» сотовых компаний, поэтому абоненты нового оператора получат оптимальное качество мобильной связи, отмечают эксперты .

Эра госслужащих

На базе государственной системы информирования о ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС» может быть создан виртуальный сотовый оператор (MVNO) для обслуживания служащих органов власти . Об этом «Известиям» рассказал источник в одной из госструктур. По его словам, проект находится на стадии обсуждения между АО «ГЛОНАСС» (оператор ЭРА-ГЛОНАСС) и крупнейшими отечественными компаниями связи, в частности «Ростелекомом» . Ведутся и технические тестирования системы на предмет подключения к ней смартфонов госслужащих и организации голосовой связи и доступа в интернет , утверждает собеседник «Известий».

Источник, близкий к одному из операторов, подтвердил эту информацию . В «Ростелекоме» отказались от комментариев. «Известия» также направили запрос в Минцифры.

— Мы разрабатываем ряд проектов по использованию защищенной связи, которые могут быть применены в различных отраслях . Перспективы использования технологии обсуждаем с отраслевыми компаниями, — рассказал «Известиям» генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Запрос на подобные услуги в органах власти есть , уверяет один из источников.

— ЭРА-ГЛОНАСС передает экстренные сигналы через сети всех четырех федеральных операторов связи, причем выбирает того, сигнал у кого сигнал в данном конкретном месте лучше . Такая архитектура гарантирует госпользователю наилучшее качество связи в любом месте, где бы он ни находился, — говорит он.

Впрочем, как утверждают оба источника «Известий», пока идет обсуждение проекта и непонятно, когда заработает новый оператор .

Вопрос о создании такого ресурса для чиновников и законодателей на базе ЭРА-ГЛОНАСС обсуждается, это должен быть совместный проект операторов, создана доверенная среда , рассуждает один из них. Но включение голосовой связи и интернета требует решения технических вопросов, ведь сейчас при информировании о ДТП ЭРА-ГЛОНАСС работает в режиме M2M, автоматизированного межмашинного взаимодействия , объясняет он.

— ЭРА-ГЛОНАСС — уникальная система в мире по своим возможностям и потенциалу, который в цифровой экономике к тому же постоянно растет. Изначально в 2009–2014 годах она создавалась для решений приоритетной, но одной задачи — экстренного вызова в государственные оперативные службы для оказания помощи и спасения жизни и здоровья людей, попавших в нештатную или аварийную (ДТП) ситуацию на автодороге. Но уже тогда, на стадии создания системы, было очевидно, что ее потенциал, то есть перечень решаемых ею задач, гораздо больше , в первую очередь в задачах, связанных с безопасностью в широком смысле этого слова, — отметил главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин.

Фото: РИА Новости/Семен Апасов

По словам эксперта, ЭРА-ГЛОНАСС — это также единственный в мире оператор беспроводной связи, который работает с миллионами абонентов и на всей территории страны по схеме MVNO на сетях всех национальных операторов мобильной связи.

Одновременно в соответствии с федеральным законом о госсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» данные в ней имеют юридическую значимость, а она подключена к системе межведомственного электронного взаимодействия, продолжил эксперт. Также по закону оператору ЭРА-ГЛОНАСС предоставлена возможность создания совместных предприятий с другими компаниями для решения иных государственных задач, в том числе на коммерческой основе .

По словам Андрея Ионина, запрос госорганов на защищенную связь был, есть и будет всегда, тем более в такие сегодняшние неспокойные времена . Конечно, по уровню безопасности, секретности и шифрованию связь на базе инфраструктуры ЭРА-ГЛОНАСС будет слабее систем, используемых высшим руководством страны, но зато будет более массовой , например обеспечивающей безопасное общение сотен тысяч служащих органов законодательной и исполнительной власти, считает он.

Историческая преемственность

Во времена СССР в стране действовала сеть подвижной радиотелефонной связи «Алтай» для чиновников и директоров крупнейших госпредприятий, которая обслуживала несколько тысяч номенклатурных пользователей , рассказал партнер ComNews Research Леонид Коник. Абонентское оборудование этой сети занимало почти целый багажник автомобиля «Волга».

Фото: соцсети Система «Алтай»

— Идея создания сети радиосвязи для спецпотребителей в России отметила 15-летие с момента первого практического шага в этом направлении. В 2008 году в ситуационном центре МЧС в Нижнем Новгороде состоялся запуск в тестовую эксплуатацию сети подвижной связи стандарта TETRA . Выступая на том событии, глава тогдашнего Мининформсвязи Леонид Рейман заявил, что TETRA рассматривается в качестве единого национального стандарта профессиональной подвижной радиосвязи в РФ. Но этого в итоге не случилось, — напомнил Леонид Коник.

Вновь идея создания федерального оператора для чиновников возникла через 10 лет, в 2018 году, к тому моменту транкинговая технология TETRA устарела, поэтому построить такую сеть решили на базе стандарта LTE-450 , рассказал эксперт. Но и этот проект не «полетел» — из-за недостатка радиочастотного спектра, а также по причине малого выбора оборудования, указывает он.

— Идея создать сотовую сеть для спецпотребителей на базе виртуального оператора (MVNO) «ГЛОНАСС Мобайл» выглядит наиболее логичной. Во-первых, использование MVNO избавляет от огромных затрат на строительство новой сетевой инфраструктуры . Во-вторых, «ГЛОНАСС Мобайл» — «дочка» оператора сети аварийной связи на дорогах «ЭРА-ГЛОНАСС» , а эта сеть взаимодействует сразу со всеми четырьмя федеральными сотовыми компаниями. Поэтому пользователь такой сети может быть на связи в любой точке России — если не через МТС, так через «МегаФон», или если не через Tele2, так через «Билайн» , — объясняет Леонид Коник.

«Известия» направили запросы в МТС, «Мегафон» и «Вымпелком».

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

С одной стороны, подключение через ЭРА-ГЛОНАСС сможет обеспечить чиновников безопасной и качественной связью в силу присоединения сразу к четырем операторам , рассуждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. С другой стороны, виртуальный оператор во многом зависим от операторов физических сетей, на которых он работает, например, он не может быстро обеспечить радиопокрытие там, где нужно обслуживать большое количество абонентов , отмечает он.