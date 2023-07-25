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Сигнал без оповещения: РФ может заморозить международные соглашения по радиочастотам
Россия может отказаться от выполнения международных соглашений по радиочастотам в приграничных районах. Проект соответствующих рекомендаций Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде уже разослан в профильные ведомства. Столь серьезные меры потребовались для улучшения качества приема телесигнала у границ с соседними государствами. По данным источника "Известий" в СФ, российские операторы упомянутые соглашения соблюдают, а вот их коллеги в недружественных странах не просто их игнорируют, но и пытаются заглушить теле- и радиосигнал в приграничных регионах, подменяя его своим. Ответить на это наши связисты могут не оговоренным на международном уровне повышением мощности оборудования или аналогичными способами, применяемыми недружественными государствами, отмечают эксперты.
Оглушительная реакция
В РФ разработают и утвердят программу обеспечения информационной безопасности в сфере связи и телерадиовещания в приграничных районах. Это следует из протокола совещания Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, содержащего проект рекомендаций для профильных ведомств. Среди возможных мер, которые позволят обеспечить стабильное телевещание вблизи границ, — приостановка исполнения международных соглашений с недружественными странами по совместному использованию радиочастот, следует из документа, с которым ознакомились «Известия».
Подлинность протокола подтвердили два источника "Известий", знакомых с ходом его подготовки. Он уже разослан в федеральные органы исполнительной власти, сейчас идет этап согласования с ними, утверждает один из собеседников. Финальная версия документа может быть утверждена на совещании под руководством первого зампредседателя верхней палаты парламента Андрея Турчака в августе, добавил источник в совете.
«Известия» направили запрос в Минцифры, ФСБ и «Российскую теле- и радиовещательную сеть» (РТРС — предприятие, распространяющее сигнал эфирного ТВ в РФ). Во ФГУП «Космическая связь», которое занимается в том числе передачей телесигнала РТРС и другим телевизионным операторам через спутники, от комментариев отказались.
РФ — участник международных договоренностей по распределению частот на приграничных территориях. Основное из них — так называемое Соглашение «Женева-06», отметил один из специалистов по управлению радиочастотным спектром.
— Согласно этому соглашению, страны, в частности, обязуются не направлять антенны на территорию сопредельного государства и не использовать передатчики в определенных ТВ-каналах в приграничных районах, что обеспечивает возможность использовать эти каналы в таких областях для соседних государств, — объяснил он «Известиям».
По словам источника "Известий" в СФ, сейчас недружественные страны активно пытаются вмешиваться в российское телевещание в приграничных регионах. Их структуры либо глушат сигналы телестанций, либо вопреки международным соглашениям настраивают свое передающее оборудование таким образом, что российские телезрители могут видеть только иностранные каналы, отмечает он.
При этом операторы связи РФ заключенные ранее соглашения неукоснительно соблюдают, а во представители недружественных стран начали их сознательно игнорировать, рассказал собеседник «Известий». В результате в приграничных населенных пунктах может быть затруднен прием программ российского эфирного телевидения и радио, и ограниченно доступны другие услуги связи, говорит он.
По словам двух других источников «Известий», попытками подмены российского эфирного телесигнала представители недружественных стран не ограничиваются — они пытаются блокировать сигнал на аппаратах, ретранслирующих программы на спутниковые антенны. В частности, такие помехи создает Украина, увтерждают они. Выходом из сложившейся ситуации собеседники редакции видят повышение мощности передатчиков в приграничных районах и переконфигурацию антенн. Это приведет к нарушению международных договоренностей, но, по их мнению, позволит обеспечить стабильный прием телепрограмм на российской территории.
«Известия» направили запросы операторам спутникового ТВ — в Национальную спутниковую компанию («Триколор-ТВ»), «НТВ-Плюс» и МТС.
В «Триколор-ТВ» сказали, что с начала 2023 года сталкивались с периодическими попытками оказывать воздействие на спутниковое вещание.
— Нами были зафиксированы только помеховые вмешательства, без подмены контента, и до июня мы успешно их нивелировали. Но со временем воздействие стало более масштабным и помехи значительно усилились, — сообщили в пресс-службе оператора.
В компании добавили, что приложили колоссальные технологические и финансовые усилия для восстановления качества вещания: на данный момент клиенты «Триколора» получают оплаченные услуги в полном объеме. Для решения этой проблемы на системном уровне необходимо совместное участие игроков телеком-рынка и государственных органов, добавил представитель организации.
Звездные войны
Проблема с глушением и подменой сигнала в приграничных районах действительно существует, согласна аналитик «ТМТ консалтинга» Елена Крылова. Причем речь идет не только об эфирном ТВ, но и о спутниковом в областях, где возникают проблемы с приемом сигнала, в том числе федеральных телеканалов, утверждает она.
— Предлагаемые меры вполне оправданны и своевременны — как иначе обеспечить стабильную доставку качественного телесигнала, — рассуждает эксперт.
Глушение российского эфирного и спутникового ТВ может иметь далекоидущие бизнес-последствия, полагает Елена Крылова. Скорее всего, часть абонентов начнет подключаться к операторам кабельного и интернет-телевидения, спрос на их услуги вырастет, прогнозирует она.
О том, как организационно и технически решить проблему, мнения экспертов разошлись.
По словам партнера ComNews Research Леонида Коника, порядок координации в приграничных регионах, который утвержден на уровне Международного союза электросвязи (МСЭ), распространяется только на наземные системы — например, на базовые станции сотовых операторов или ТВ-передатчики.
— Две страны договариваются о том, что будут ограничивать мощность любых радиопередающих средств вблизи границы, чтобы не «засвечивать» чужую территорию. Но скандалы на этой почве в России возникали регулярно — то на европейских границах, то на границе с Китаем. Причем чаще всего именно иностранные операторы направляли радиосигнал на территорию РФ, — отмечает эксперт.
Выход России из международных соглашений с недружественным странами по совместному использованию частот защитит от подмены ТВ-сигнала на телебашнях в приграничных городах, но проблему не решит полагает Леонид Коник. Главная проблема для телевещания в приграничных регионах — мощное помеховое воздействие на спутники, которые транслируют ТВ-каналы (прежде всего государственные), добавил он. Подобные помехи не регулируются соглашениями о совместном использовании частот в приграничных регионах.
— В легальном поле страна может бороться с этим, подав жалобу на помеховое воздействие в Радиорегламентарный комитет МСЭ. Но, насколько известно, таких жалоб не подавалось. При этом, как говорят специалисты, мощность помех на спутники, передающие российские телеканалы, такова, что побороть их более мощным «правильным» сигналом технически невозможно, — считает Леонид Коник.
Проблему можно решить повышением мощности российских передающих станций спутникового ТВ — сигнал должен оказаться сильнее, чем у украинского оборудования, создающего направленные помехи, возражает специалист по управлению радиочастотным спектром. Другой способ — переконфигурация систем доставки спутникового телесигнала, считает другой собеседник на рынке связи.
— Так, «поднимающие» его на спутник телепорты можно разместить подальше от западных границ России — например, на Урале. Соответственно, вещание можно перевести на спутники, расположенные дальше от Украины, — отмечает эксперт.
Правда, это довольно сложная и кропотливая организационная и техническая работа: надо убедиться, что на спутниках есть свободные мощности, переориентировать антенны-тарелки конечных пользователей и прочее, заключил он.