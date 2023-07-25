Сигнал без оповещения: РФ может заморозить международные соглашения по радиочастотам

Россия может отказаться от выполнения международных соглашений по радиочастотам в приграничных районах. Проект соответствующих рекомендаций Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде уже разослан в профильные ведомства. Столь серьезные меры потребовались для улучшения качества приема телесигнала у границ с соседними государствами. По данным источника "Известий" в СФ, российские операторы упомянутые соглашения соблюдают, а вот их коллеги в недружественных странах не просто их игнорируют, но и пытаются заглушить теле- и радиосигнал в приграничных регионах, подменяя его своим. Ответить на это наши связисты могут не оговоренным на международном уровне повышением мощности оборудования или аналогичными способами, применяемыми недружественными государствами, отмечают эксперты .

Оглушительная реакция

В РФ разработают и утвердят программу обеспечения информационной безопасности в сфере связи и телерадиовещания в приграничных районах . Это следует из протокола совещания Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде, содержащего проект рекомендаций для профильных ведомств. Среди возможных мер, которые позволят обеспечить стабильное телевещание вблизи границ, — приостановка исполнения международных соглашений с недружественными странами по совместному использованию радиочастот , следует из документа, с которым ознакомились «Известия».

Фото: РИА Новости/Стрингер

Подлинность протокола подтвердили два источника "Известий", знакомых с ходом его подготовки. Он уже разослан в федеральные органы исполнительной власти, сейчас идет этап согласования с ними, утверждает один из собеседников. Финальная версия документа может быть утверждена на совещании под руководством первого зампредседателя верхней палаты парламента Андрея Турчака в августе , добавил источник в совете.

«Известия» направили запрос в Минцифры, ФСБ и «Российскую теле- и радиовещательную сеть» (РТРС — предприятие, распространяющее сигнал эфирного ТВ в РФ). Во ФГУП «Космическая связь», которое занимается в том числе передачей телесигнала РТРС и другим телевизионным операторам через спутники, от комментариев отказались.

РФ — участник международных договоренностей по распределению частот на приграничных территориях. Основное из них — так называемое Соглашение «Женева-06» , отметил один из специалистов по управлению радиочастотным спектром.

— Согласно этому соглашению, страны, в частности, обязуются не направлять антенны на территорию сопредельного государства и не использовать передатчики в определенных ТВ-каналах в приграничных районах, что обеспечивает возможность использовать эти каналы в таких областях для соседних государств , — объяснил он «Известиям».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По словам источника "Известий" в СФ, сейчас недружественные страны активно пытаются вмешиваться в российское телевещание в приграничных регионах. Их структуры либо глушат сигналы телестанций, либо вопреки международным соглашениям настраивают свое передающее оборудование таким образом, что российские телезрители могут видеть только иностранные каналы , отмечает он.

При этом операторы связи РФ заключенные ранее соглашения неукоснительно соблюдают, а во представители недружественных стран начали их сознательно игнорировать , рассказал собеседник «Известий». В результате в приграничных населенных пунктах может быть затруднен прием программ российского эфирного телевидения и радио, и ограниченно доступны другие услуги связи , говорит он.

По словам двух других источников «Известий», попытками подмены российского эфирного телесигнала представители недружественных стран не ограничиваются — они пытаются блокировать сигнал на аппаратах, ретранслирующих программы на спутниковые антенны . В частности, такие помехи создает Украина , увтерждают они. Выходом из сложившейся ситуации собеседники редакции видят повышение мощности передатчиков в приграничных районах и переконфигурацию антенн . Это приведет к нарушению международных договоренностей, но, по их мнению, позволит обеспечить стабильный прием телепрограмм на российской территории .

«Известия» направили запросы операторам спутникового ТВ — в Национальную спутниковую компанию («Триколор-ТВ»), «НТВ-Плюс» и МТС.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В «Триколор-ТВ» сказали, что с начала 2023 года сталкивались с периодическими попытками оказывать воздействие на спутниковое вещание .

— Нами были зафиксированы только помеховые вмешательства, без подмены контента, и до июня мы успешно их нивелировали. Но со временем воздействие стало более масштабным и помехи значительно усилились , — сообщили в пресс-службе оператора.

В компании добавили, что приложили колоссальные технологические и финансовые усилия для восстановления качества вещания : на данный момент клиенты «Триколора» получают оплаченные услуги в полном объеме. Для решения этой проблемы на системном уровне необходимо совместное участие игроков телеком-рынка и государственных органов , добавил представитель организации.

Звездные войны

Проблема с глушением и подменой сигнала в приграничных районах действительно существует , согласна аналитик «ТМТ консалтинга» Елена Крылова. Причем речь идет не только об эфирном ТВ, но и о спутниковом в областях, где возникают проблемы с приемом сигнала, в том числе федеральных телеканалов , утверждает она.

— Предлагаемые меры вполне оправданны и своевременны — как иначе обеспечить стабильную доставку качественного телесигнала, — рассуждает эксперт.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Глушение российского эфирного и спутникового ТВ может иметь далекоидущие бизнес-последствия , полагает Елена Крылова. Скорее всего, часть абонентов начнет подключаться к операторам кабельного и интернет-телевидения, спрос на их услуги вырастет , прогнозирует она.

О том, как организационно и технически решить проблему, мнения экспертов разошлись.

По словам партнера ComNews Research Леонида Коника, порядок координации в приграничных регионах, который утвержден на уровне Международного союза электросвязи (МСЭ), распространяется только на наземные системы — например, на базовые станции сотовых операторов или ТВ-передатчики.

— Две страны договариваются о том, что будут ограничивать мощность любых радиопередающих средств вблизи границы, чтобы не «засвечивать» чужую территорию. Но скандалы на этой почве в России возникали регулярно — то на европейских границах, то на границе с Китаем . Причем чаще всего именно иностранные операторы направляли радиосигнал на территорию РФ, — отмечает эксперт.

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Выход России из международных соглашений с недружественным странами по совместному использованию частот защитит от подмены ТВ-сигнала на телебашнях в приграничных городах , но проблему не решит полагает Леонид Коник. Главная проблема для телевещания в приграничных регионах — мощное помеховое воздействие на спутники, которые транслируют ТВ-каналы (прежде всего государственные), добавил он. Подобные помехи не регулируются соглашениями о совместном использовании частот в приграничных регионах .

— В легальном поле страна может бороться с этим, подав жалобу на помеховое воздействие в Радиорегламентарный комитет МСЭ. Но, насколько известно, таких жалоб не подавалось . При этом, как говорят специалисты, мощность помех на спутники, передающие российские телеканалы, такова, что побороть их более мощным «правильным» сигналом технически невозможно, — считает Леонид Коник.

Проблему можно решить повышением мощности российских передающих станций спутникового ТВ — сигнал должен оказаться сильнее, чем у украинского оборудования, создающего направленные помехи , возражает специалист по управлению радиочастотным спектром. Другой способ — переконфигурация систем доставки спутникового телесигнала , считает другой собеседник на рынке связи.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

— Так, «поднимающие» его на спутник телепорты можно разместить подальше от западных границ России — например, на Урале . Соответственно, вещание можно перевести на спутники, расположенные дальше от Украины, — отмечает эксперт.