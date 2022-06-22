Шальной пульт: зрителям спутникового ТВ отключили российские каналы

Американский владелец спутников связи Intelsat отключил пользователям российского оператора платного ТВ «Орион Экспресс» вещание каналов ВГТРК, Первого канала и НТВ . Об этом «Известиям» рассказал источник на рынке платного ТВ, информацию подтвердили в «Орионе» и Intelsat. Их представители назвали причиной американские санкции против российских телеканалов. Ограничение коснулось 3 млн зрителей. Чтобы вновь принимать эти каналы, надо переориентировать домашнюю антенну-тарелку на отечественный спутник «Экспресс-80», что большинство пользователей сделать сами не могут, объяснили эксперты. По их мнению, в сложившейся ситуации отечественным провайдерам связи и вещания следует задуматься о переходе на российские спутники, произведенные в нашей стране — прекратить вещание тех или иных каналов могут и другие иностранные операторы.

Смена ориентации

Американский оператор связи Intelsat заблокировал трансляцию каналов Всероссийской государственной теле- и радиовещательной компании (ВГТРК), Первого канала и НТВ . Проблема коснулась абонентов провайдера спутникового ТВ «Орион Экспресс» . Российская компания использует аппараты Intelsat — Horizons 2 и Intelsat-15. О проблеме «Известиям» рассказал источник на рынке космической связи. Информацию подтвердил гендиректор «Ориона» Кирилл Махновский. По его словам, Intelsat отключил приемо-передающие мощности (транспондеры), через которые каналы транслируются более чем 3 млн абонентов.

— Вещание этих каналов на платформе «Ориона» не прервалось — сигнал дублируется со спутника «Экспресс-80» ФГУП «Космическая связь». Чтобы смотреть эти каналы, зрителям требуется перенаправить свои спутниковые антенны на этот спутник, — объяснил топ-менеджер «Ориона».

Шальной пульт Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Сказать, когда возобновится вещание со спутников Intelsat, сейчас невозможно, добавил Кирилл Махновский. Вероятное предъявление претензий американскому оператору он комментировать не стал.

Источник на рынке спутниковой связи объяснил блокировку вещания санкциями, которые США ввели в начале мая против государственного медиахолдинга, а также Первого канала и НТВ . Эти каналы прямо или косвенно принадлежат российскому государству и действуют от его имени, объяснял ограничения американский минфин.

Intelsat прекратила трансляцию некоторых программ на «Орион Экспресс» в связи с санкционными ограничениями на вещание в Россию, введенными ЕС, Великобританией и США , подтвердил представитель компании.

В ВГТРК отказались от комментариев, в «Газпром-Медиа Холдинге», которому принадлежит НТВ и оператор спутникового ТВ «НТВ-плюс», не ответили на запрос. «Известия» также направили запрос в пресс-службу Первого канала и в Минцифры.

Для подавляющего большинства пользователей спутниковых антенн-тарелок переориентация на российский спутник «Экспресс-80» — задача труднорешаемая собственными силами или нерешаемая вообще , отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

— Нужно вызывать специалистов из специализированных фирм, а это время и дополнительные расходы , — объяснил он.

Шальной пульт Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина

Опрошенные «Известиями» участники рынка спутниковой связи пока не слышали о других случаях отключения российских операторов связи и платного ТВ от зарубежных спутников из-за санкций. Очевидно, европейцы и американцы проявляют осторожность, ведь отечественными спутниками пользуются и зарубежные потребители, которые могут быть отключены в ответ, не исключил один из собеседников «Известий».

Но никто не может гарантировать, что при изменении политической конъюнктуры или корпоративных политик зарубежных операторов спутниковой связи, касающихся санкций, отключениям не подвергнутся другие российские провайдеры спутникового ТВ и их абоненты , отметил Денис Кусков.

С небес на землю

Российские профильные ведомства еще до начала спецоперации и санкционной кампании задумывались о том, стоит ли отечественным пользователям подписываться на услуги иностранных спутниковых группировок . В начале этого года Минцифры, Роскомнадзор и Минэкономразвития намеревались проработать в рамках специальной рабочей группы вопрос «о необходимости дальнейшего использования на территории РФ спутниковых сетей связи, находящихся под юрисдикцией иностранных государств». Тогда появилась информация о том, что ФСБ выступает против продления разрешений на использование иностранными спутниками частот для подключения российских пользователей к «космическому» интернету по технологии VSAT (в списке иностранных пользователей этих частот фигурирует и Intelsat).

Очевидно, что в сложившейся ситуации российским операторам спутникового ТВ следует заняться переводом вещания на российские спутники компаний «Космическая связь» и «Газпром — космические системы» , считает аналитик «ТМТ консалтинга» Елена Крылова.

— Скорее всего, мощности для этого найдутся. Не секрет, что в мире сейчас снижается спрос на спутниковую емкость — из-за того что увеличивается количество оптико-волоконных линий связи. Относительно плавный переход на российские мощности можно провести с комфортом для абонентов — не придется единомоментно переориентировать миллионы антенн-тарелок, — считает эксперт.

Шальной пульт Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Технических возможностей, которые есть у российских операторов спутниковой связи, хватает для того, чтобы удовлетворить потребности пользователей на территории РФ , сказал «Известиям» гендиректор ФГУП «Космическая связь» Алексей Волин.

В «Триколор-ТВ» в курсе ситуации, сообщили в компании.

— Вещание спутниковых сервисов осуществляется в штатном режиме. В отличие от «Ориона», продолжение нашего вещания гарантировано спутниковыми ресурсами, подконтрольными только российской стороне, — отметил представитель оператора.

По данным «ТМТ консалтинга», в целом абонентская база спутникового ТВ в РФ в I квартале 2022 года по сравнению с IV кварталом 2021-го сократилась на 0,1%. К аналогичному периоду прошлого года она выросла на 0,1%, увеличившись на 15 тыс. подписчиков. По данным агентства, на конец 2021-го спутниковым ТВ пользовались 37% из 46,5 млн российских подписчиков платного телевидения.

В городах конкуренцию спутниковому ТВ составляет IPTV от крупных операторов, телеканалы есть и в онлайн-кинотеатрах, отметила Елена Крылова. В сельской местности доступен сигнал государственного цифрового эфирного ТВ, так что альтернатив спутниковым тарелкам становится всё больше, заключила она.