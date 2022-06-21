Потеряли ось: у россиян не скачивается Windows 10 и 11

Windows 10 и 11 оказались недоступны для россиян. Это может быть как технической ошибкой на сайте Miсrosoft, так и политическим шагом американской корпорации — мнения опрошенных «Известиями» экспертов разошлись. С чем связана ошибка на официальном сайте ОС, как ее обойти и кому точно придется несладко в случае перехода на другие операционные системы, разбирались «Известия».

Что произошло

У российских пользователей возникли проблемы с установкой и обновлением Windows 10 и 11. Юзеры массово жалуются, что не могут скачать ISO-образы с официального сайта: всплывает плашка об ошибке. В Сети разошлись сообщения о том, что Microsoft запретил россиянам скачивать 10-ю и 11-ю ОС.

Очевидно, это банальная ошибка на сайте , отмечает в беседе с «Известиями» эксперт Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян. Говорить о блокировках преждевременно, соглашается и эксперт по информационной безопасности, сооснователь компании «Третья сторона» Антон Бочкарев: у неполадок на сайте Microsoft может быть множество разных причин.

— Да, ссылки на Windows 10, Windows 11 и ПО MediaCreationTool для Windows 10 недоступны. Ошибка там стандартная от веб-сервера и может возникнуть по целому ряду причин. Никаких анонсов от компании не было, — рассуждает собеседник «Известий».

ПО MediaCreationTool для Windows 11 скачивается без каких-либо проблем и загружает операционку на компьютер, обращает внимание Антон Бочкарев. MediaCreationTool для Windows 10 можно скачать из другого региона.

Потеряли ось Фото: Getty Images

Автор цитаты Обновления ОС также работают, а именно их отсутствие было бы наиболее критично для пользователей и обеспечения безопасности.

Почему ошибка затронула только российских пользователей? Помимо блокировки, она могла возникнуть из-за ошибочной конфигурации CDN серверов, которые балансируют нагрузку между серверами различных регионов.

— На сайте уже несколько месяцев висит «опечатка» («Актуализация на Windows 10 за ноември 2021 г.». — Ред.), что также говорит о том, что, возможно, Microsoft не очень внимательно относятся к русскоязычной версии своего сайта, — добавляет эксперт.

По его словам, пути решения проблемы сейчас просты: распространить ПО MediaCreationTool и скачивать ISO-образы через него. А также ожидать анонсов от Microsoft: ранее там обещали, что не прекратят поддержку пользователей и корпоративного сегмента. «Сейчас поводов для паники нет», — полагает Антон Бочкарев.

Какие еще есть версии

Проблема со скачиванием может оказаться как технической ошибкой, так и следствием мер, связанных с обеспечением информационной безопасности портала Microsoft , предполагает руководитель портфеля проектов центра компетенций прикладных решений «Т1 Интеграции» Олег Шварев. Еще одна гипотеза — такие меры направлены на борьбу с «пиратством»: Microsoft соблюдает санкции и теоретически купить лицензии нельзя ни физическим, ни юридическим лицам, а без лицензии не нужен и дистрибутив.

— Впрочем, даже если эта гипотеза верна, ожидать от Microsoft таких радикальных действий, как запрет на обновление всех устройств с российскими IP, я бы не стал: это вряд ли отвечает интересам компании в целом и не соотносится с юридическими нормами во взаимоотношениях с существующими клиентами, хотя они и размыты сейчас санкциями, — подчеркивает Олег Шварев.

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Заместитель технического директора по пресейлу Cross Technologies Алексей Курских напоминает, что с начала спецоперации многие иностранные IT-компании в одностороннем порядке разорвали сервисные контракты. На этом фоне возможный запрет на скачивание дистрибутива Microsoft его не удивляет.

В чем опасность

Способы обновить ОС остаются и сейчас . Во-первых, скачивание доступно через VPN , напоминает доктор бизнес-администрирования, директор по развитию бизнес-процессов и информационным технологиям компании «Энергон» Дмитрий Кондратьев. Во-вторых, их можно скачивать с других сайтов , хотя этот способ несет некоторые риски информационной безопасности.

Руководитель отдела анализа цифровых угроз Infosecurity Softline Company Александр Вураско объясняет, что дистрибутив со стороннего сайта, помимо базового функционала, может содержать что угодно: вредоносные программы, в частности банковские трояны, программы, которые записывают нажатие клавиш, шпионские утилиты и многое другое.

Если предположить, что операционные системы перестанут обновляться, то уровень безопасности инфраструктуры и неактуальных ОС со временем начнет снижаться, говорит гендиректор ITCOM Security Максим Вирченко. С ним соглашается Александр Вураско: отсутствие обновлений может быть достаточно серьезной проблемой, потому что любой программный комплекс (а именно им является Windows) может содержать критические уязвимости, которые исправляются как раз путем установки обновлений.

Так, хакеры откроют для себя наиболее доступный для эксплуатации этих уязвимостей регион, а администраторы систем и пользователи останутся «без заплаток безопасности», подчеркивает Максим Вирченко.

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По оценке эксперта в области кибербезопасности, управляющего партнера Swordfish Security Алексея Антонова, последствия отсутствия обновлений мы увидим буквально через пару-тройку месяцев. «Если это произойдет, стоит ждать роста числа хакерских атак — злоумышленники будут использовать лазейки для проникновения в системы как домашних, так и корпоративных пользователей. Перед ними мы окажемся беззащитны», — отмечает он.

А что будет дальше

Американская Microsoft еще 4 марта объявила, что приостанавливает продажи товаров и предоставление услуг в России. При этом там подчеркнули, что тесно «работают в связке с правительствами США, ЕС и Великобритании», а потому ограничивают работу в РФ в соответствии с санкциями. В начале июня компания заявила, что хоть и «значительно сократит операции в России», но продолжит выполнять обязательства перед клиентами.

Автор цитаты Проблемы со скачиванием Windows 10 и 11 в корпорации пока никак не комментируют.

Сооснователь компании «Третья сторона» Антон Бочкарев сомневается, что это признак предстоящего запрета. «Если же это действительно такой вид «блокировки», то это довольно странно и несуразно выглядит», — считает он. В качестве целенаправленного запрета мера действительно выглядит бессмысленно, поскольку ее легко обойти с помощью VPN, полагает Олег Шварев из «T1 Интеграции».

Уже сейчас ОС Microsoft Windows можно купить только в коробочной версии, электронная — недоступна, обращает внимание Дмитрий Кондратьев. Дистрибуторы распродают коробочные версии, находящиеся на складах, после этого перспективы покупки лицензии Microsoft Windows достаточно туманны, говорит собеседник.

Потеряли ось Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Сейчас невозможно обновить ОС и скачать новые версии. О чем это говорит? На самом деле о том, что технологически ПО, которым мы сейчас пользуемся, заморозили в текущем состоянии , — полагает управляющий партнер Swordfish Security. Это решаемая ситуация, уверен он: «Десять лет назад, когда я администрировал парк из 2–3 тыс. машин, всё работало без автоматических апдейтов. Ходили, руками ставили патчи. Так и сейчас будет. Да, для организаций это сложнее, дороже, но задачу решить можно».

Стороннее ПО защитит от ряда киберугроз, которые могут возникнуть из-за отсутствия обновлений, однако отнюдь не ото всех. Если действительно возникнет ситуация, при которой без апдейтов останутся задействованные в критических секторах экономики операционные системы, речь уже должна идти о переходе на другие ОС , подчеркивает Александр Вураско из Infosecurity Softline Company.

Пора ли переходить на Linux

Для пользователей Windows болезненным стал бы не столько отказ от самой ОС, сколько его последствия. « Фактически весь стек используемого ПО в повседневной жизни в перспективе необходимо пересмотреть в пользу Linux-ориентированных программных продуктов , — объясняет Дмитрий Кондратьев. — Да, есть программа Wine, позволяющая запускать ПО Windows под операционной системой Linux, но далеко не все программы работают под ней стабильно».

Первыми последствия санкций ощутили самые технологичные пользователи, например приверженцы облачных технологий: разработчики еще в марте-апреле либо отозвали подписку, либо ограничили возможности ее оплаты.

— Для рядовых пользователей, имеющих установленное программное обеспечение и не обладающих подписной лицензией, эффект будет чуть более отсроченным: вероятно, пару лет без обновлений и новых версий программное обеспечение будет всё-таки работать, но далее пользователи столкнутся с неизбежной необходимостью перехода, — полагает собеседник «Известий».

Потеряли ось Фото: Global Look Press/mm-images/blickwinkel

Автор цитаты Альтернативный вариант — «откат в девяностые», когда процветало нелегальное ПО.

Мнения экспертов об альтернативных операционных системах расходятся. Можно совмещать функционалы нескольких OC и таким образом заменить продукты Microsoft. Такая работа уже ведется на многих российских предприятиях, говорит CEO компании Digex Co. Юрий Аникин. «Существуют также продукты на базе открытого кода, есть и отечественные решения», — добавляет он.

Эксперт по ИБ Антон Бочкарев считает, что полноценных альтернатив нет. «Можно использовать Astra Linux, но только для самых массовых задач, — говорит он. — Основная масса важного для бизнеса ПО на нее не перенесена. Поэтому большая часть бизнеса, использующая Windows, не сможет перейти».

Автор цитаты Для программ пакета Microsoft Office в России достаточно хорошие аналоги уже имеются, сходятся во мнении опрошенные «Известиями» эксперты. Однако ждать переноса функций «один в один» из хорошо знакомого ПО не стоит.

Безусловной потерей в случае перехода на Linux станет игровой сегмент, добавляет директор по развитию бизнес-процессов и информационных технологиям «Энергона» Дмитрий Кондратьев. Под эту ОС они практически не адаптируются, а под той же программой Wine заработает не каждая игра.

Каково будет бизнесу

Если бизнес встанет на путь перехода на Linux-ориентированное и российское ПО, это неизбежно окажет влияние и на предпочтения пользователей . Пользоваться разными программами на работе и дома, как правило, некомфортно, поэтому многие будут переходить на продукты, приближенные к корпоративным, полагает собеседник. В случае реализации сценария с запретом на обновление ОС Windows последствия для российских предпринимателей, по его оценкам, будут достаточно радикальными.

Потеряли ось Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Алексей Антонов из Swordfish Security предполагает, что они будут тяжелыми, но всё же не критичными. Содержание инфраструктуры подорожает, потребуется больше специалистов — но «возврата к прежней жизни» в любом случае нет.

— В худшем случае при отказе от сторонних продуктов предприятие рискует полностью остановиться, в лучшем случае ничего серьезного не произойдет, — говорит Юрий Аникин. В свете того, что в первую очередь проблемы с обновлением ОС сказываются на безопасности, он напоминает о вирусе Petya, который в 2017 году парализовал множество компаний по всему миру.

Помимо технических, возникают и юридические сложности. В обозримой перспективе полностью отказаться от Windows едва ли возможно, учитывая, что многие ПО заточены под него. Так, не только физические, но и юридические лица будут вынуждены заниматься «пиратством».

Автор цитаты «При этом какого-либо моратория на защиту интересов Microsoft нет, и уголовную ответственность в этой части никто не отменял», — подчеркивает в беседе с «Известиями» управляющий RTM Group Евгений Царев.

— Даже если предположить, что ситуация стабилизируется, продукты Microsoft для российского рынка являются безнадежно скомпрометированными — нет никаких гарантий, что завтра они будут доступны. Это не так чувствительно для конечных пользователей, но принципиально для корпоративного сегмента, — добавляет Дмитрий Кондратьев. Мало кто захочет рисковать и инвестировать в решение, которое в перспективе может одномоментно остановить работу бизнеса.