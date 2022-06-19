Россияне испытали проблемы с установкой ОС Windows 10 и 11

У россиян возникли проблемы с установкой Windows 10 и 11. Пользователям не удается скачать операционную систему, передает телеканал «Известия». При попытке загрузить Windows 10 или 11 с официального сайта на экране высвечивается информация об ошибке. В компании Microsoft официально ситуацию пока не прокомментировали.

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