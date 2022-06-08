Microsoft заявила о значительном сокращении своей деятельности в России

Microsoft существенно сократит свою деятельность на территории России, при этом компания продолжит выполнять уже существующие обязательства перед российскими клиентами. Об этом 8 июня сообщили в корпорации.

«В результате изменений экономических перспектив и влияния на наш бизнес в России мы приняли решение значительно сократить наши операции в России», — передает сообщение Microsoft агентство Bloomberg.

Отмечается, что в результате сокращения их деятельности в РФ, пострадает свыше 400 сотрудников корпорации. Microsoft обещает им обеспечить полную поддержку и заверяет, что продолжает «тесно сотрудничать с работниками, которых затронут изменения», пишет «Газета.ru».

Microsoft приостановила продажи и предоставление услуг в России 4 марта. Тогда в корпорации прямо заявили, что они тесно работают в связке с правительствами США, ЕС и Великобритании, поэтому и приняли решение приостановить многие аспекты бизнеса в России в соответствии с решениями этих правительств о введении антироссийских санкций.