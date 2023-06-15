Примерный показ: цены на телевизоры в России снизились на 20-50%

К началу лета цены на телевизоры в России заметно снизились, рассказал «Известиям» сотрудник одной из импортирующих компаний. Это подтверждают розничные продавцы, а также Минпромторг. Подешевели в первую очередь устройства с диагональю экрана 55–65 дюймов, отметили в ведомстве. Уменьшение стоимости некоторых моделей составило от 20 до 50%, утверждают участники рынка. В этом году цены стали ощутимо ниже из-за перезатоваривания в этом сегменте, добавили они.

Телевизоры с уценкой

В мае — начале июня этого года в РФ существенно снизились цены на телевизоры по сравнению с предыдущими месяцами, рассказал «Известиям» источник, близкий к одному из импортеров. В некоторых случаях они уменьшились чуть ли не в разы. Например, 55–65-дюймовые устройства, которые ранее продавали за 45–60 тыс. рублей, подешевели вдвое, утверждает он.

На «Яндекс Маркете» сейчас предлагают широкоэкранные телевизоры с существенными скидками, убедились «Известия». Например, цена на 55-дюймовый Samsung снижена на 8%, сообщает его продавец. Скидки на устройства Starwind и Xiaomi с аналогичной диагональю экрана составляют 15 и 23% соответственно.

Минпромторг отмечает уменьшение стоимости телевизоров, в первую очередь моделей с диагональю 55–65 дюймов, сообщили «Известиям» в ведомстве. Это в том числе связано с заменой Samsung, LG и других на отечественные и китайские бренды.

— Можно отметить, что в значительной степени выросло предложение российских торговых марок, которые продвигаются крупными маркетплейсами и ритейлерами, что также повлияло на снижение цены, указывают в Минпромторге.

Дешевеют не только дорогие телевизоры с большими экранами — в мае на Ozon уменьшение стоимости моделей низкого ценового сегмента в среднем составило до 20%, отметил представитель маркетплейса.

На удешевление влияет растущий интерес к более экономичным устройствам китайских брендов (Xiaomi, Haier,TCL и Hisense), а также к моделям с отечественными программными оболочками, говорит представитель МТС.

Продавцы и дистрибуторы электроники также официально объясняют снижение цен сезонным фактором.

— В магазинах Samsung и на сайте galaxystore.ru сейчас происходит распродажа предыдущей коллекции телевизоров перед началом продаж коллекции 2023 года. В связи с этим устройства с большой диагональю предлагаются клиентам со скидкой до 40%, — отметила представитель Inventive Retail Group Людмила Семушина.

Летом, как правило, снижается спрос на такие устройства, поэтому многие стремятся расчистить склады, а полученные средства направить на сезонную продукцию, объяснил представитель «F+ tech Марвел». Телевизоры — это габаритный и низкомаржинальный товар, поэтому сейчас существенные скидки предлагают как крупные ритейлеры, так и небольшие игроки рынка, утверждает он.

В 2022 году из-за ухода крупных международных брендов телевизоры в низкий сезон раскупали безо всяких скидок, напомнил сотрудник одного из импортеров электроники. В 2023-м на сезонность наложилось перезатоваривание рынка: этому способствовало активное развитие отечественных и китайских брендов, а также налаживание параллельного импорта, отметил собеседник «Известий».

Снижение цен также связано с опозданием приходов партий телевизоров, заказанных под высокий предновогодний сезон, то есть IV квартал 2022 года — I квартал 2023-го, утверждает источник в другой торговой компании. Это случилось из-за нарушения логистических связей, уточнил он.

— Приходы больших партий телевизоров в низкий сезон стимулируют ритейлеров устраивать агрессивные промоакции, чтобы снизить товарный запас до планового уровня, — объяснил источник.

Китайский телесезон

Сейчас действительно можно говорить о некотором затоваривании этого рынка: чтобы быстрее их продать, рознице приходится делать значительные скидки, отметил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников.

— Не секрет, что сейчас ритейл работает в экстремальном режиме: партии товаров из-за проблем с логистикой и проведением платежей доходят не тогда, когда их ждут и когда есть на них спрос, — отмечает эксперт.

Спрос на телевизоры повышается перед Новым годом, а к лету он уменьшается. И если на рынок выбрасываются партии, которые предназначались для высокого сезона, это неизбежно вызывает переполнение и вынужденное снижение цен, рассуждает эксперт.

По данным «F+ tech-Марвел», в январе–мае 2023-го в РФ было продано около 3,8 млн телевизоров — это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В компании говорят о росте спроса на устройства китайских производителей, например TCL, Viomi, ChiQ, Haier, и снижении доли южнокорейских изготовителей. Доля Samsung на рынке в натуральном выражении сократилась с 19,4 до 5,3%, LG — с 18,4 до 4,5%.

— По нашей оценке, за I квартал этого года в целом на российском рынке было реализовано около 2 млн телевизоров, что превысило показатели прошлого года более чем на 15%, — рассказал представитель «М.Видео – Эльдорадо». Он отмечает увеличение интереса к небольшим моделям с диагональю от 32 до 45 дюймов: этот сегмент занимает около 60% продаж в количественном выражении.

В этом сегменте невелика доля производителей из Китая, СНГ и собственных торговых марок российских компаний, отметил представитель объединенного ритейлера. Он также указывает на рост интереса к устройствам с большими экранами диагональю 45–60 дюймов: такие модели занимают примерно треть от штучных продаж. По его словам, спрос в этом сегменте успешно удовлетворяют ведущие китайские производители.

Сейчас запасов телевизоров в России хватит где-то на полгода торговли, хотя до пандемии они, как правило, закладывались из расчета на три-четыре месяца, утверждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Перезатоваривание в РФ связано еще и с перенасыщением китайского рынка в этом сегменте, отмечает он. Уход из России Samsung и LG позитивно повлиял на продажу телевизоров неизвестных ранее брендов, заключил эксперт.