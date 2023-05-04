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Взялись за трубку: российские телефоны по продажам опередили иностранные

Чем привлекают покупателей кнопочные аппараты отечественных брендов
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Российские кнопочные телефоны впервые опередили по продажам импортные. В I квартале они заняли 60% рынка РФ в штуках, сообщили в «М.Видео-Эльдорадо». Отечественные бренды заполняют ниши ушедших из страны компаний, в первую очередь Nokia, считают продавцы и импортеры устройств. Эти марки представляют крупные российские организации, как правило, имеющие собственные розничные сети, что упрощает продвижение «кнопки», отмечают эксперты. Зачастую простой гаджет покупают на случай, если аппараты на Android и iOS окажутся заблокированными, полагают они.

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В I квартале 2023-го доля кнопочных телефонов российских брендов на рынке РФ в натуральном выражении составила 60% — это рекордный показатель для отечественных торговых марок. Об этом «Известиям» рассказали в «М.Видео-Эльдорадо». Годом ранее он составлял 40%. Таким образом, на такие трубки впервые пришлось более половины продаж этих гаджетов, отметил представитель объединенного ритейлера.

В число наиболее популярных отечественных брендов входят F+ и Texet, из зарубежных марок в лидерах Philips, — отметил он.

Хотя интерес к кнопочным устройствам падает, их продажи в РФ по-прежнему высоки: по оценке «М.Видео-Эльдорадо», в январе–марте было реализовано 1,1 млн штук. В общих продажах мобильных аппаратов они заняли 15%, говорят в компании. Они актуальны в качестве дополнительного девайса для работы, основного устройства для детей или пожилых, в качестве мобильной альтернативы домашнему телефону, а также для тех, кому важны конфиденциальность, сохранность личных данных либо надежность — так описывают в «М.Видео-Эльдорадо» круг их пользователей и покупателей.

Одной из причин роста популярности российских брендов стал уход с отечественного рынка Nokia, одного из ведущих мировых производителей кнопочных телефонов. В начале 2022-го его аппараты занимали практически 20% нашего рынка, считает сотрудник одного из электронных ритейлеров.

магазин
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Доля российских марок в штуках в I квартале этого года составила около 60%, подтвердили в МТС.

— Увеличение продаж связано с уходом Nokia. Годом ранее компания занимала 18% рынка, сейчас — 4%. Отечественные бренды заполняют освободившуюся нишу недорогих кнопочных моделей, — согласен ее представитель.

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Рост доли российских телефонов на рынке объясняется тем, что многие из этих марок продвигают ритейлеры и операторы, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. Например, DEXP ассоциирован с розничной сетью DNS, F+ — с дистрибьютором «Марвел», «Мегафон» реализует кнопочные трубки под маркой Fontel, напоминает эксперт.

— Компании, которые продают аппараты собственных брендов, не связаны рядом обязательств перед выпускающими аппараты китайскими организациями. Они могут выстраивать маркетинг и продвижение так, как им нужно, продавать столько аппаратов, сколько смогут, и зачастую использовать для продвижения собственные розничные сети. Это создает российским маркам преимущества перед брендами из других стран, — утверждает он.

В целом в I квартале по сравнению с аналогичным периодом 2022-го отечественный рынок смартфонов в штуках сократился примерно на 15–20%.

телефоны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Продажи кнопочных российских телефонов росли с конца 2021 года с низкой базы: ранее в этом сегменте было мало предложений от отечественных брендов. Сегодня, когда производство удалось оптимизировать за счет частичного вывода в Китай, компании РФ могут представлять качественный продукт по конкурентной цене, — отмечает представитель Ozon.

Лидерами по популярности среди отечественных марок кнопочных телефонов на маркетплейсе в I квартале он называет BQ, Maxvi и Digma. При этом такие бренды, как Philips и Nokia, также сохраняют популярность, добавляет он.

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Про запас

Maxvi наблюдает рост продаж и спроса на свои кнопочные телефоны как во II полугодии 2022-го, так и в начале 2023-го, говорит представитель компании, выпускающей аппараты под собственным именем.

— Мы связываем это с тем, что некоторые бренды, например Nokia, ушли с российского рынка и произошло перераспределение доли между остальными игроками, — отмечает он. Аналогичную позицию высказал и ведущий бренд-менеджер Digma Сергей Шевелев.

По словам представителя Texet, этому процессу способствует запуск собственных торговых марок крупными отечественными площадками.

телефоны
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В I квартале 2022-го F+ занимал 10% российского рынка в штуках и 5,8% в деньгах, а в этом году бренд увеличил долю до 14,3% в штуках и до 10% в деньгах, рассказали в «Марвел». Таким образом, продажи кнопочных телефонов F+ год к году выросли на 43% в штуках и на 72% в деньгах, отмечает представитель.

По мнению гендиректора TelecomDaily Дениса Кускова, росту спроса способствовала и антироссийская санкционная кампания. Разговоры о возможной блокировке в РФ смартфонов на Android и iOS ведутся постоянно, и в сложившейся ситуации многие покупают простые телефоны, которые, скорее всего, не получится отключить из-за рубежа. Благо запас на всякий случай недорог — такой аппарат стоит 2–4 тыс. рублей, отмечает эксперт.

По данным «М.Видео-Эльдорадо», средний чек на кнопочный телефон в РФ в начале этого года составлял примерно 1,7 тыс. рублей.

Такие устройства работают на компонентах шести- и семилетней давности, которые легко можно купить на рынке и без проблем ввезти в РФ, отмечает руководитель проекта Content Review Сергей Половников. А приобрести и вывезти современные процессоры, которые нужны для смартфонов, сложнее, рассказал он.

телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

При этом далеко не все китайские производители хотят ввозить свои кнопочные телефоны в Россию и выпускать их для нашего рынка, объясняет эксперт. Все эти обстоятельства сейчас играют в пользу отечественных производителей и импортеров трубок, добавил он.

В отличие от организаций, поставляющих на рынок «кнопки», впечатляющими успехи российских брендов смартфонов не назовешь — они занимают лишь 0,5% рынка умных телефонов и их продажи исчисляются десятками тысяч штук, утверждает сотрудник компании — партнера нескольких производителей электроники. По его словам, покупатели предъявляют к смартфонам совсем другие требования, нежели к кнопочным: их интересуют качество съемки, память, производительность, а по этим параметрам аппараты под отечественными брендами пока уступают бюджетным китайским, да и обновляется их модельный ряд реже, утверждает собеседник «Известий».

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