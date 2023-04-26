Мал и дорог: в России разработали новый планшет на Astra Linux
В РФ создали новый планшет — MIG LT11, рассказали «Известиям» в компании-разработчике Mobile Inform Group. Устройство работает на базе операционной системы Astra Linux Special Edition — российской ОС со встроенными решениями для защиты информации. Продукт планируют применять в государственном и финансовом секторах, ритейле. Его стоимость составит порядка 60 тыс. рублей. Опрошенные эксперты считают ее завышенной в четыре-пять раз. Для сравнения, аналоги на базе Android стоят до 16 тыс. рублей. Поэтому успех гаджета зависит от того, насколько востребованным он будет среди заказчиков.
Сделано в России
В России разработали новый 11-дюймовый планшет MIG LT11, предназначенный для корпоративных пользователей, рассказали «Известиям» в компании Mobile Inform Group. Девайс работает на базе операционной системы Astra Linux Special Edition, которая применяется в различных государственных компаниях и обладает встроенными сертифицированными решениями для защиты информации.
— Мы рассчитываем, что продукт будет востребован в государственном, финансовом секторах, ритейле, а также подойдет для универсального применения офисными сотрудниками из всех отраслей экономики, — подчеркнула коммерческий директор Mobile Inform Group Анна Манцветова.
Разработчики отмечают, главная особенность устройства заключается в том, что девайс напрямую взаимодействует с отечественной ОС без надстроек Google. Это дополнительно повышает безопасность, поскольку никто кроме создателей не сможет вносить изменения в код системы, в отличие от Android.
Гаджет получил процессор с ARM-архитектурой (такие чипы используются в мобильных устройствах) с тактовой частотой 1,8 ГГц, обладает 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Поддерживаются стандарты сотовой связи 2G, 3G, LTE, а также Wi-Fi пятого поколения, из интерфейсов —HDMI, USB-A и USB-C. Кроме того, его снабдили 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами. Гаджет работает с GPS, ГЛОНАСС и BeiDoi (китайская спутниковая навигационная система, представлена в 2000 году. — «Известия»).
Такие устройства применяют для учета в пограничных и таможенных службах, обмена служебными документами, текстовых, фото- и видеозаписей по итогам проверок и так далее, пояснил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.
— Полноценный разъем HDMI — тоже экзотика и в современных планшетах не встречается, потому что в 2023 году даже бюджетные телевизоры с системой Smart TV поддерживают трансляцию изображения «по воздуху». Но для промышленных предприятий, многие из которых соблюдают допуски секретности либо редко обновляют оборудование, проводное подключение HDMI может быть предпочтительнее, — сказал эксперт.
Кроме того, реализация USB в Android такова, что планшеты на его базе могут быть только ведомыми устройствами — то есть необходим полноценный компьютер, который будет такие гаджеты прошивать либо записывать/считывать с них файлы. А вот планшет на Linux может сам выполнять роль этого компьютера и, к примеру, изменять ПО оборудования на производстве, объяснил Евгений Харитонов.
Система Astra Linux, как и многие другие дистрибутивы (наборы файлов. — «Известия») GNU/Linux, уступает Android по производительности, удобству работы и автономности на сенсорных дисплеях, добавил он. Но в то же время она позволяет ограничивать доступ к интернету, к камерам или к записи на внешние устройства любым приложениям на уровне учетной записи. В Android многие программы отказываются корректно работать без разрешения на доступ к телефону или файловой системе, даже если их предназначение никак не связано с воспроизведением документов из внутренней памяти или звонками, пояснил эксперт.
В дальнейшем в Mobile Inform Group планируют дополнить линейку гаджетов смартфоном для корпоративного использования, а также защищенными телефоном и планшетом, предназначенным для суровых условий эксплуатации.
Сомнительные перспективы
Цена на MIG LT11 составит порядка 60 тыс. рублей, сообщили «Известиям» в Mobile Inform Group. Опрошенные эксперты считают ее завышенной в несколько раз и расходятся во мнении относительного того, будет ли данный девайс пользоваться успехом.
— Если оценивать устройство с точки зрения железа, то, безусловно, этот планшет весьма дорогой. Однако говорить о перспективах можно только с учетом специфики применения, то есть где он будет использоваться, — сказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
На свободном рынке такой планшет не нужен, он проиграет обычным гаджетам. Если его делают под конкретную задачу, то всё зависит от клиента. Себестоимость устройства невелика, а цена может быть любой и зависит от условий — как именно его будут продавать, какой софт, обслуживание и так далее, добавил аналитик.
По базовым характеристикам (процессор, аккумулятор, память, камеры, дисплей) этот гаджет примерно соответствует планшетам на Android стоимостью 13–16 тыс. рублей в параллельном импорте, подчеркнул Евгений Харитонов. Например, Lenovo Xiaoxin Pad 2022 года c похожими техническими характеристиками стоит 15 тыс. рублей.
— То, что российская компания делает такое устройство, это, безусловно,хорошо. Однако его цена завышена в четыре-пять раз, и оно вряд ли будет пользоваться популярностью у конечных покупателей, — сказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.
Иного мнения придерживается генеральный директор ООО «Диджитал Маркет» Илья Назаров. По его словам, разработки MIG считаются одними из наиболее качественных, хотя и дорогостоящих решений на рынке.
— С позиции нас как интегратора можно однозначно сказать, что продукт будет востребован, — добавил он.
Для наибольшей популяризации устройства необходимо обеспечить наличие различных версий на складе у поставщика и конкурентную стоимость. При этих условиях конечные потребители — корпоративный сегмент и организации с государственным участием — обратят на него пристальное внимание, резюмировал Илья Назаров.