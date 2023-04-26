Мал и дорог: в России разработали новый планшет на Astra Linux

В РФ создали новый планшет — MIG LT11 , рассказали «Известиям» в компании-разработчике Mobile Inform Group. Устройство работает на базе операционной системы Astra Linux Special Edition — российской ОС со встроенными решениями для защиты информации . Продукт планируют применять в государственном и финансовом секторах, ритейле . Его стоимость составит порядка 60 тыс. рублей . Опрошенные эксперты считают ее завышенной в четыре-пять раз. Для сравнения, аналоги на базе Android стоят до 16 тыс. рублей. Поэтому успех гаджета зависит от того, насколько востребованным он будет среди заказчиков.

Сделано в России

В России разработали новый 11-дюймовый планшет MIG LT11, предназначенный для корпоративных пользователей , рассказали «Известиям» в компании Mobile Inform Group. Девайс работает на базе операционной системы Astra Linux Special Edition , которая применяется в различных государственных компаниях и обладает встроенными сертифицированными решениями для защиты информации .

— Мы рассчитываем, что продукт будет востребован в государственном, финансовом секторах, ритейле, а также подойдет для универсального применения офисными сотрудниками из всех отраслей экономики , — подчеркнула коммерческий директор Mobile Inform Group Анна Манцветова.

Разработчики отмечают, главная особенность устройства заключается в том, что девайс напрямую взаимодействует с отечественной ОС без надстроек Google . Это дополнительно повышает безопасность , поскольку никто кроме создателей не сможет вносить изменения в код системы, в отличие от Android.

Фото: Mobile Inform Group

Гаджет получил процессор с ARM-архитектурой (такие чипы используются в мобильных устройствах) с тактовой частотой 1,8 ГГц , обладает 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти . Поддерживаются стандарты сотовой связи 2G, 3G, LTE, а также Wi-Fi пятого поколения , из интерфейсов — HDMI, USB-A и USB-C . Кроме того, его снабдили 13-мегапиксельной основной и 5-мегапиксельной фронтальной камерами . Гаджет работает с GPS, ГЛОНАСС и BeiDoi (китайская спутниковая навигационная система, представлена в 2000 году. — «Известия»).

Такие устройства применяют для учета в пограничных и таможенных службах, обмена служебными документами, текстовых, фото- и видеозаписей по итогам проверок и так далее , пояснил главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

— Полноценный разъем HDMI — тоже экзотика и в современных планшетах не встречается, потому что в 2023 году даже бюджетные телевизоры с системой Smart TV поддерживают трансляцию изображения «по воздуху» . Но для промышленных предприятий, многие из которых соблюдают допуски секретности либо редко обновляют оборудование, проводное подключение HDMI может быть предпочтительнее , — сказал эксперт.

Кроме того, реализация USB в Android такова, что планшеты на его базе могут быть только ведомыми устройствами — то есть необходим полноценный компьютер, который будет такие гаджеты прошивать либо записывать/считывать с них файлы. А вот планшет на Linux может сам выполнять роль этого компьютера и, к примеру, изменять ПО оборудования на производстве , объяснил Евгений Харитонов.

Фото: Mobile Inform Group

Система Astra Linux , как и многие другие дистрибутивы (наборы файлов. — «Известия») GNU/Linux, уступает Android по производительности, удобству работы и автономности на сенсорных дисплеях , добавил он. Но в то же время она позволяет ограничивать доступ к интернету, к камерам или к записи на внешние устройства любым приложениям на уровне учетной записи . В Android многие программы отказываются корректно работать без разрешения на доступ к телефону или файловой системе, даже если их предназначение никак не связано с воспроизведением документов из внутренней памяти или звонками, пояснил эксперт.

В дальнейшем в Mobile Inform Group планируют дополнить линейку гаджетов смартфоном для корпоративного использования, а также защищенными телефоном и планшетом, предназначенным для суровых условий эксплуатации .

Сомнительные перспективы

Цена на MIG LT11 составит порядка 60 тыс. рублей , сообщили «Известиям» в Mobile Inform Group. Опрошенные эксперты считают ее завышенной в несколько раз и расходятся во мнении относительного того, будет ли данный девайс пользоваться успехом.

— Если оценивать устройство с точки зрения железа, то, безусловно, этот планшет весьма дорогой. Однако говорить о перспективах можно только с учетом специфики применения , то есть где он будет использоваться, — сказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

На свободном рынке такой планшет не нужен, он проиграет обычным гаджетам. Если его делают под конкретную задачу, то всё зависит от клиента . Себестоимость устройства невелика, а цена может быть любой и зависит от условий — как именно его будут продавать, какой софт, обслуживание и так далее, добавил аналитик.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

По базовым характеристикам (процессор, аккумулятор, память, камеры, дисплей) этот гаджет примерно соответствует планшетам на Android стоимостью 13–16 тыс. рублей в параллельном импорте , подчеркнул Евгений Харитонов. Например, Lenovo Xiaoxin Pad 2022 года c похожими техническими характеристиками стоит 15 тыс. рублей.

— То, что российская компания делает такое устройство, это, безусловно,хорошо. Однако его цена завышена в четыре-пять раз, и оно вряд ли будет пользоваться популярностью у конечных покупателей, — сказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

Иного мнения придерживается генеральный директор ООО «Диджитал Маркет» Илья Назаров. По его словам, разработки MIG считаются одними из наиболее качественных, хотя и дорогостоящих решений на рынке .

— С позиции нас как интегратора можно однозначно сказать, что продукт будет востребован , — добавил он.