Авто — стоп: автобусные перевозчики пожаловались на задержки в подключении к ЭРА-ГЛОНАСС

Автобусные перевозчики пожаловались на задержки в подключении их транспортных средств к государственной системе «ЭРА-ГЛОНАСС». При заключении договоров с региональными представителями ГЛОНАСС фигурируют сроки установки оборудования в три-пять дней, на практике же ожидание может затянуться до двух-трех месяцев. Перевозчики говорят о нехватке кадров для обработки заявок в центральном офисе. В компании отрицают наличие проблемы и объясняют, что транспортники начинают оснащать автобусы только после проверок Ространснадзора, хотя по закону они должны это делать с 2021 года. В Минтрансе же решили утвердить конкретные сроки подключения — 30 дней .

Обещанного ждут

Автобусные перевозчики пожаловались на задержки в подключении навигационного оборудования на своих средствах к госсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» . Об этом говорится в письме ассоциации «Авторесурс» президенту Союза транспортников России и депутату Госдумы Виталию Ефимову.

« Маршрутные такси и автобусы должны быть оборудованы приборами системы «ГЛОНАСС». При заключении договоров с региональными представителями ГЛОНАСС на местах, как правило, фигурируют сроки подключения в три-пять дней . Однако они постоянно срываются и превращаются в огромные сроки ожидания, иногда до двух-трех месяцев », — пишет президент «Авторесурса» Андрей Жильцов.

При этом территориальные органы Ространснадзора при проверках транспортных компаний арестовывают не подключенные к ЭРА-ГЛОНАСС автобусы и отправляют их на штрафстоянки, в результате чего перевозчики несут убытки , пояснил Андрей Жильцов.

Регистрация приборов ЭРА-ГЛОНАСС Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Виталий Ефимов подтвердил «Известиям» получение обращения. Он добавил, что займется исследованием этого вопроса , так как «сложности есть, но они есть и по другим техническим средствам».

Нехватка автоматизации

Наличие проблемы подтвердили и в пяти региональных автоперевозчиках из Нижнего Новгорода, Самары и Чебоксар .

— Мы ждем в течение двух-трех месяцев подключения транспортного средства к ЭРА-ГЛОНАСС. В результате работать на этих машинах не можем — Ространснадзор контролирует нас на линии. А отсутствие АСН (аппаратуры спутниковой навигации) подпадает под грубое нарушение, мы вообще можем за это лишиться лицензии на перевозку. Уже несем миллионные убытки из-за простоев взятых в лизинг автобусов, — пояснил представитель нижегородского «Авто-респект НН» Сергей Федотов. В его парке — около 150 ТС.

В ГЛОНАСС — операторе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» — перевозчикам лишь советуют ждать очереди на подключение , добавил Сергей Федотов.

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

Коммерческий директор одного из авторизованных агентов ГЛОНАСС — компании «НИСА» — Роман Тарасов подтвердил, что подключения по некоторым транспортным средствам приходится ждать до месяца, иногда дольше. По его мнению, это происходит из-за нехватки персонала в центральном офисе оператора в Москве, где происходит обработка всех документов по заявкам .

— Могу предположить, что это происходит из-за неорганизованности, нехватки кадров и их высокой текучки . За весь федеральный округ, например в Москве, отвечает один региональный менеджер. Кроме того, там не налажены процессы автоматизации — то есть весь вал документов и заявок обрабатывается вручную, — объяснил Роман Тарасов.

Правда, с октября 2022 года процесс начал частично переводиться в цифровой формат, появился электронный личный кабинет заявителей. Но поданные до этого в бумажном виде заявки не продублировали в электронном , рассказал агент.

— Кроме того, не все перевозчики готовы работать в электронном виде . Есть закрытые предприятия, военные, у кого-то электронный документооборот запрещен политикой компании. Другая проблема — оплата счетов за услуги подключения. Эти счета и закрывающие документы иногда просто не приходят или приходят некорректно, в результате клиент не может оплатить услугу и его отключают от системы мониторинга , — пояснил Роман Тарасов.

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

В пример он привел случай Горьковской железной дороги (филиал РЖД): 12 детских автобусов стоят с января, потому что клиент не может оплатить счет, который в электронном документообороте оказался выставлен на головную структуру — РЖД .

— Просто в систему не добавили бюджетную единицу, все счета идут в Москву, местные платить не могут, — подытожил собеседник.

Возникновение проблемы Роман Тарасов связывает с активизацией проверок Ространснадзором.

О задержках подключения к ЭРА-ГЛОНАСС «Известиям» также сообщили индивидуальный предприниматель Евгений Шарий из Нижнего Новгорода (выполняет перевозки пассажиров по регулярным межобластным маршрутам, парк состоит из 11 автобусов), а также представители самарских компаний «Автостар» и «Автобис» (парк — около 40 автобусов) и чебоксарской «Альбатрос» (парк — 16 машин) .

Реакции и планы

В ГЛОНАСС отрицают наличие проблем . В пресс-службе «Известиям» сообщили, что по итогам мая «в среднем каждый этап подключения на стороне АО «ГЛОНАСС» не превышает 24 часов и совокупно занимает два-три дня». Все процессы подачи заявок автоматизированы , добавили в компании.

Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок

— Перевозчики, которые корректно вносят все данные, правильно настраивают и устанавливают аппаратуру спутниковой навигации в соответствии с требованиями постановления правительства РФ и заинтересованы в соблюдении законодательства, не сталкиваются с какими-либо задержками , — уточнили в ГЛОНАСС.

Информацию агента о ручном разборе документов и текучке кадров там назвали не соответствующей действительности . Но, сколько человек занимается подключением автобусов к системе мониторинга, «Известиям» не сообщили. При этом вспышки запросов от перевозчиков на подключение в минувшие месяцы фиксировались только после проверок Ространснадзора, хотя обязательство по подключению существует с сентября 2021 года , подытожил оператор.

В Минтрансе РФ «Известиям» рассказали, что в настоящее время утвержденные правила оснащения автобусов и других транспортных средств спутниковой аппаратурой действительно не определяют сроков подключения и идентификации АСН в системе отслеживания . В целях исключения необоснованной административной ответственности собственников ТС предусматривается включение в правила дополнительного пункта, устанавливающего промежуток времени в 30 рабочих дней для оператора ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» ‎на идентификацию АСН с момента обращения собственника при условии предоставления всех предусмотренных сведений . Минтранс уже разработал соответствующие поправки в постановление № 2216, сообщили в пресс-службе ведомства. О сроках их принятия там не сказали.

Президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов Тарас Коваль указывает, что проблема тянется с 2021 года: сначала появилось требование, согласно которому к установке принимаются только АСН, имеющие сертификат соответствия требованиям техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств». Позднее были введены санкции и возникли трудности с комплектующими для такой аппаратуры .

Фото: ТАСС/Дмитрий Серебряков

— Думаю, проблема системная, она складывается из нескольких факторов, основные из которых — это недостаток сертифицированной элементной базы и слабая система обработки документов или некомпетентность работников ГЛОНАСС , — заявил эксперт.

Похожая ситуация сложилась сейчас с выдачей международных карт водителей для тахографа (ЕСТР). Их выдают с задержками из-за нехватки людей в ФБУ «Росавтотранс», такая ситуация сложилась вследствие отложенного спроса в период отсутствия чипов, привел пример Тарас Коваль.