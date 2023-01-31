С широко открытыми дверями: какие автобусы обновят парки регионов

Российский автобусный парк стареет на фоне отсутствия законодательных ограничений по возрасту эксплуатации автобусов, а также по причине снижения пассажиропотока. Некоторые регионы вообще не покупают новый транспорт. Тем временем автопроизводители расширяют модельный ряд, стараясь объединить под одним кузовом как можно больше потребностей пассажироперевозчиков. Подробности — в материале «Известий».

Возрастные изменения

На рынке автобусных перевозок сложилась непростая ситуация. Из-за роста тарифов с начала года на 8,8%, а уровня инфляции на 13,8% доходность перевозчиков снизилась, как и возможности обновления автобусного парка.

Например, в ряде крупных городов где ранее списывали автобусы после семи лет эксплуатации, теперь вынуждены продолжать «тянуть» их сверх срока. Регионы поменьше обновляли свои парки в том числе за счет списанных семилетних экземпляров и теперь вынуждены искать им доступную альтернативу. В том числе среди недорогих моделей среднего класса отечественного производства, менее затратных в эксплуатации и более подходящих для небольшого пассажиропотока.

По мнению экспертов, для поддержания автобусного парка в рабочем состоянии и снижения его среднего возраста необходимо, чтобы он ежегодно обновлялся не менее чем на 10%. При этом данный показатель соблюдается далеко не везде. Крайне медленно парк пассажирского транспорта обновляется в дальних регионах и небольших городах.

В среднем возраст автобусного парка по регионам России составляет 16 лет, отмечает директор по маркетингу и развитию продаж ГК «Современные транспортные технологии» Михаил Бахтарин. Учитывая что за день, в зависимости от специфики маршрута, машина может пройти до 260-300 км, такой возраст для автобуса уже запредельный. Неслучайно крупные города списывают подвижной состав через 7 лет эксплуатации. К тому же не стоит забывать про понятия усталостной прочности и выработанного ресурса. У ветхого транспорта риск внезапного выхода из строя различных систем и агрегатов выше в 2-2,5 раза.

Соответственно, использование такого транспорта на маршрутах существенно увеличивает риск ДТП. К тому же автобусы, которые производились 16 лет назад, не соответствуют всем современным нормативам и требованиям. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что далеко не всегда машины получают своевременное техническое обслуживание. В результате уже 10-летняя машина зачастую превращается в коробку с сюрпризом: никогда не знаешь, дотянет ли до конечной.

Дело государственной важности

Самостоятельно обновлять пассажирский транспорт способны в основном крупные города, такие как Москва и Санкт-Петербург . Остальным приходится поддерживать старый транспорт в рабочем состоянии максимально возможное время. Ситуацию могла бы исправить государственная поддержка автобусных парков небольших регионов.

По словам Михаила Бахтарина, в силу отсутствия или ограниченности финансовых возможностей у регионов, госпрограммы могут стать движущей силой и залогом стабильности рынка автобусов.

Самая крупная из них — национальный проект «Безопасные качественные дороги». Одна из его задач — увеличить к концу 2030 года долю транспортных средств (автобусы, трамваи, троллейбусы,), со сроком эксплуатации не старше нормативного с 1% до 30%.

По данным Министерства транспорта, в ходе реализации данного проекта, в 2022 году, регионы получили более 350 единиц техники — 330 автобусов и 23 троллейбуса. Общий объем инвестиций в приобретение транспорта составил 6,3 млрд рублей, из которых 2,7 млрд рублей приходится на бюджетные средства. В 2023-2024 годах российские регионы получат более 800 новых единиц пассажирского транспорта.

Государственные программы оказывают влияние и на структуру рынка, и на структуру парка в регионах, отмечает Михаил Бахтарин. Продажи автобусов большого класса растут, а малого и среднего классов снижаются. Это связано с тем, что федеральные программы предполагают субсидирование приобретения только автобусов большого класса, актуальных прежде всего в мегаполисах.

«Большинство программ направлено на поддержку и развитие транспорта и перевозок в больших городах. И ситуация в крупных агломерациях меняется в лучшую сторону: мы видим, что с точки зрения возрастного состава коэффициента обновления парка — в крупных городах показатели достаточно оптимистичны», — отмечает эксперт.

В результате возраст автопарка в некоторых регионах достигает пяти лет, коэффициент обновления парка — 10%, но есть и регионы, и города, где ситуация противоположная: где коэффициент обновления 0,5% и возраст старше 15 лет. Как отмечает Михаил Бахтарин, необходима программа по субсидированию покупки техники для малых городов.

Максимум для небольших городов

Окупаемость автобусов в небольших городах ниже, чем в крупных, как и наполняемость. Поэтому важно подобрать актуальные модели, в том числе с точки зрения размерности и затрат ресурсов, считает эксперт. Также важно, чтобы они были разработаны с учетом особенностей российской эксплуатации и минимально зависели от импортных поставщиков комплектующих.

Например, среди современных и доступных по цене автобусов появилась модель Павловского автобусного завода с уникальными для своего класса характеристиками —CITYMAX 9. Уже внешне автобус впечатляет современным дизайном. Но главное у него внутри — самое большое пространство низкого пола в среднем классе — 10 кв. м. Это почти вдвое больше, чем у аналогов.

«На этапе конструирования мы посещали предприятия, которые эксплуатируют технику данного класса, общались с перевозчиками и пассажирами, выявляли существующие проблемы и потребности клиентов. Чтобы спроектировать по-настоящему удобный и комфортный автобус, мы построили полноценный макет салона, в котором экспериментировали с перемещением пассажиров, открытием дверей и габаритами», — рассказывает главный инженер-конструктор Павловского автобусного завода Игорь Добрынин.

CITYMAX 9 рассчитан на перевозку 77 человек, включая 25 посадочных мест.

Ускоренный пассажирообмен

С точки зрения компоновки и эргономичности автобус отвечает требованиям федеральной программы «Доступная среда». Отсутствие узких проходов и большая площадь пола облегчают перемещение по салону даже в часы пик. Высота входа составляет всего 250 мм благодаря автоматическому наклону кузова в сторону остановки («книлинг»), а отсутствие ступеней возле дверей повышает удобство входа-выхода и ускоряет пассажирообмен на остановках. Для обслуживания маломобильных пассажиров автобус оснащен механической аппарелью.

«В ходе экспериментов мы выяснили, что пассажиры используют в первую очередь широкую дверь и игнорируют узкую. Поэтому наше решение — две двери, одинаковые по ширине», — рассказывает Игорь Добрынин.

В CITYMAX 9 большое внимание уделено надежности и простоте обслуживания — кузов с композитными панелями практичен и не ржавеет. Облегчить уборку салона призвана система «чистый пол»: кресла и поручни крепятся к боковинам кузова.

Легче за баранку держись, шофер

Разработчики CITYMAX 9 позаботились и о комфорте водителя.

«Первое, с чем сталкивается человек, который управляет транспортным средством, это отсутствие мест для хранения личных вещей. Мы собирали обратную связь от профессиональных водителей, чтобы решить эту проблему и внести большое количество качественных изменений по комплектации внутреннего пространства, расположению кнопок, ходу педалей для повышения комфорта управления автобусом. При разработке нового водительского места мы учли всю полученную информацию», — пояснил Игорь Добрынин.

Рулевое колесо регулируется не только по наклону, но и по вылету, а благодаря размещению силового агрегата в задней части машины вибрации сведены к минимуму. Таким образом, водитель меньше устает, следовательно, риск попасть в ДТП меньше. Увеличенная жесткость кузова, яркие светодиодные фары и практически полное отсутствие слепых зон — все это также повышает безопасность автобуса.

Маршрут к экономии

Высокая маневренность, небольшой радиус разворота (8,8 м) делают CITYMAX 9 оптимальным для работы на маршрутах с небольшим пассажиропотоком.