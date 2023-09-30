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1 октября — День Сухопутных войск РФ: история и традиции

Россияне 1 октября отметят День Сухопутных войск РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В первый день октября в России отмечают профессиональный праздник самого многочисленного подразделения в составе Вооруженных сил РФ — Сухопутных войск. Пехота является древнейшим видом воинских подразделений и зачастую принимает на себя основной удар на поле боя. В 2023 году торжество приходится на воскресенье. «Известия» напоминают читателям историю и традиции знаменательного дня.

День Сухопутных войск РФ 2023 — история

Пешие войска составляют основу любой армии. Первым задокументированным случаем создания регулярных пеших войск на Руси считается приговор (приказ) от 1 октября 1550 года: царь Иван Грозный распорядился собрать в Москве «тысячу служилых людей», которые позже будут известны как опричники.

В свою очередь регулярная армия в том виде, как мы ее знаем, появилась уже при императоре Петре I. Сухопутные войска и флот формировались на основе рекрутской повинности.

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Со временем Сухопутные войска ширились, дифференцировались, получали новые виды вооружения и вписали множество боевых подвигов в военную историю России. В 2006 году указом президента РФ для бойцов был учрежден профессиональный праздник.

День Сухопутных войск РФ 2023 — традиции

В день праздника в подразделениях Сухопутных войск проходят праздничные мероприятия и торжественные смотры. Руководство представляет к наградам отличившихся бойцов, а также повышает их в звании.

В 2015 году московскому храму Преображения Господня был присвоен статус главного храма Сухопутных войск. В день праздника в стенах святыни служат молебен, а к памятнику воинам-преображенцам возлагают цветы. Церемония возложения проходит и у других мемориалов страны. В подмосковном парке «Патриот» устраивают показательные выступления и шоу.

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В военных городах проходят праздничные концерты и фейерверки. Бойцов Сухопутных войск поздравляют официальные лица.

День Сухопутных войск РФ 2023 — как поздравить

Праздник является знаменательной датой для самых разных родов войск — пехотинцев, танкистов, артиллеристов, железнодорожников, мотострелков, отдельных частей ПВО и специальных подразделений. В день торжества близкие, коллеги и друзья отмечают их мужество, героизм, боевую доблесть и отвагу.

Бойцам дарят полезные мелочи, которые могут пригодиться в полевых условиях — блокноты и ручки, фляги, полотенца, портсигары, зажигалки. Часто близкие преподносят в подарок военному икону или оберег, желая защитить от беды.

19 сентября в РФ отметили другой праздник, тесно связанный с военным делом, — День оружейника. «Известия» рассказали, как в России развивалось оружейное дело и как отмечают торжество в 2023 году.

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