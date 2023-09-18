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19 сентября — День оружейника: история и традиции праздника

День оружейника отметят в России 19 сентября
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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Ежегодно 19 сентября в России отмечают праздник всех работников оборонно-промышленной отрасли — День оружейника. В 2023 году он выпадает на вторник. О том, как была выбрана дата торжества и какие традиции с ним связаны, читайте в материале «Известий».

День оружейника в 2029 году — история

К появлению Дня оружейника приложил руку конструктор стрелкового оружия Михаил Калашников, создатель знаменитого автомата, принятого на вооружение не только в России, но и в других странах мира. В 2010 году он встретился с президентом России Владимиром Путиным, занимавшим в то время пост премьер-министра, на предприятии «Ижмаш» в Ижевске. Калашников обратился к главе правительства с просьбой утвердить день, в который представители оборонно-промышленной отрасли могли бы собираться вместе и подводить итоги своей работы.

Ранее с похожей инициативой выступил Союз российских оружейников, и Путин пообещал выбрать подходящую дату для такого события. В 2011 году президент Дмитрий Медведев издал указ, согласно которому День оружейника стали отмечать каждый год 19 сентября.

Выбор даты праздника был обусловлен двумя факторами. В XVI веке в России существовала особая должность — оружничий. Так называли человека, который контролировал производство оружия, а также отвечал за его закупку, хранение и распределение в княжеских полках. Доподлинно неизвестно, когда появились первые оружничие, однако самое раннее упоминание о них содержится в летописи за сентябрь 1508 года. Этот факт повлиял на выбор месяца праздника.

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Датой торжества было выбрано 19 сентября, так как в этот день православная церковь чтит память архангела Михаила, который считается предводителем небесного воинства. С XIX века он также почитается как покровитель оружейников Ижевска — одной из оружейных столиц России.

На сегодняшний день оборонно-промышленный комплекс относится к наиболее перспективным, высокотехнологичным и наукоемким сектором российской промышленности. На его предприятиях работает около 2 млн человек.

День оружейника в 2023 году — традиции

День оружейника отмечают во всех городах России, но для жителей оружейных столиц страны, Тулы и Ижевска, этот праздник особенно важен. В честь него устраивают концерты, запускают фейерверки, а также проводят парады военной техники. Спортсмены и военнослужащие участвуют в соревнованиях по самым разным дисциплинам, в том числе связанным с оружейным делом. Так, в 2023 году в Туле состоится чемпионат России по дрон-рейсингу и фристайлу для операторов беспилотников.

Музеи, выставочные центры и библиотеки также готовят праздничные программы. Они приглашают посетителей на выставки, лекции, семинары, мастер-классы и кинопоказы, посвященные оружейному делу и знаменитым мастерам-оружейникам.

День оружейника в 2023 году — как поздравить

В 2023 году День оружейника выпадает на начало рабочей недели, поэтому поздравления лучше перенести на вечер. Можно передать открытку и небольшой подарок утром, чтобы поднять виновнику торжества настроение перед работой.

Универсальный вариант поздравления — праздничный ужин. При наличии свободного времени можно посетить выставку вооружений, исторический музей или отправиться на прогулку по городу с семьей и друзьями. Любителям активного отдыха придется по душе игра в лазертаг, пейнтбол или занятие по спортивному ориентированию.

Хорошим подарком для оружейника станут классическая рубашка, галстук, швейцарский нож, оружейный справочник или энциклопедия. В качестве приятного сувенира можно выбрать кружку с ручкой в виде рукоятки пистолета, брелок в форме оружия или ежедневник в военной тематике.

День оружейника в 2023 году — интересные факты

В честь Дня оружейника «Известия» сделали подборку интересных фактов об оружии в России и других странах.

В 1984 году советские инженеры разработали пистолет для космонавтов. Он стрелял не пулями, а лазерными лучами и предназначался для ослепления противников и их оптических систем. Увидеть это удивительное средство самозащиты можно в музее Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого.

В России название ручного противотанкового гранатомета сокращается до аббревиатуры РПГ. В английском языке она звучит так же — RPG. Это слово было заимствовано из русского языка, причем в обратном порядке: сначала в употребление вошло сокращение, а затем ему придумали расшифровку rocket-propelled grenade.

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Во время Первой мировой войны частыми спутниками солдат были кошки. Они помогали ловить мышей в окопах и предупреждали о начале газовой атаки. Если бойцы замечали, что животное странно себя ведет и стремится уйти подальше, то сразу надевали противогазы.

На государственном флаге и гербе Мозамбика изображен автомат Калашникова. Его также можно увидеть на гербах Зимбабве и Восточного Тимора.

Воины древней цивилизации майя использовали в качестве оружия шершней и ос. Они помещали гнезда этих насекомых в тыквенные сосуды и швыряли в ряды противников, сея хаос и панику.

Ранее «Известия» рассказали, как в России отмечают праздник самого молодого подразделения армии — День космических войск.

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