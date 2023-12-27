Группировка «Юг» взяла важный опорный пункт ВСУ на донецком направлении

Военнослужащие 20-й мотострелковой дивизии группировки войск «Юг» взяли стратегически важный опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении. Об этом 27 декабря сообщил «РИА Новости» источник в Южной группировке Вооруженных сил (ВС) РФ.

По его информации, наступление российских военных велось при интенсивном обстреле. В результате они вплотную подошли к опорному пункту, в котором находилось четверо украинских боевиков.

Грамотные действия заместителя командира взвода и всей группы российских бойцов позволили уничтожить двух военнослужащих ВСУ, одного ранить и одного взять в плен, отметил собеседник агентства.

Военнослужащим ВС РФ также удалось захватить крупный арсенал западного оружия, в котором находились 10 противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) NLAW, пять ПТРК Javelin, четыре шведских ручных гранатомета АТ-4, боеприпасы к стрелковому оружию, иностранные противогазы и средства наблюдения и связи.

По словам источника, захват опорного пункта обеспечит более спокойную обстановку в данном районе. За достигнутый результат всех участников операции представили к ордену Мужества.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили вертолет Ми-8, семь снарядов HIMARS и 17 беспилотников ВСУ. Кроме того, военнослужащие ВС РФ поразили командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины. За сутки живая сила и военная техника противника были уничтожены в 127 районах спецоперации, уточнили в ведомстве.

До этого военнослужащие мотострелкового подразделения общевойсковой армии группировки войск «Запад» при поддержке огня артиллерии отразили несколько контратак штурмовых групп ВСУ на купянском направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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